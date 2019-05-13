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"Еще и языком": Бузова снялась в развратном видео

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ролевые игры на кухне шокировали публику

Прекрасная Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками неожиданной гранью своего таланта: в новом видео она предстала в образе отчаянной домохозяйки – сексуальной до неприличия.

"Уже совсем скоро", 

– такую интригующую подпись поставила Ольга под роликом на своей страничке в Instagram. В коротком видео талантливая певица на скорую руку сооружает внушительного размера торт, а потом припадает к нему и пробует – прямо без ложки, языком.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Поклонники не оценили чувственный порыв своей любимицы:

"Бесстыжая торт еще и языком, да еще и развратно... Бесстыжааааяяя", "Оля куда ты катишься. Ужас какой то, просто противно", "Бузова уже много раз попадала впросак со своими сексуальными закидонами: с микрофоном, флейтой, тортом, эротическими обезьяноподобными танцами на Дом-2...", "фу торт отравила наверное своим языком".

Впрочем, нашлись и почитатели, которые заступились за свою ненаглядную звезду:

"Ну раз противно, зачем заходить к Ольге? Жизнь скучная? , ну это понятно почему", "Вам так противна Оля, но вы знаете столько и следите за ней, зачем? Задумайтесь, вы больны".

Другие не без ехидства написали, что идея клипа насквозь вторична: 

"Где-то я уже это видела", "да валом было подобных клипов из США..Прям новинка из мусорной корзинки)))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Впрочем, непохоже, что Ольга расстроится из-за отрицательных отзывов на свое новое творение.

Валентина МАЙОРОВА
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