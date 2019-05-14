"Просто бомба": звезда "Дома-2" покрасовалась пышным бюстом и ягодицами

Девушка без стеснения выставила телот напоказ

Дарья Пынзарь, построившая любовь в "Доме-2" часто снимается в теплых краях и выкладывает в соцсети провокационные кадры. Вот и теперь она взбудоражила фанатов откровенным видом.

"Скоро в Москву", – сообщила девушка и, спросив, можно ли еще фотки в купальниках повыставлять, отметила:

"Вот, например этот мой "и в пир, и в мир, и в добрые люди"... имитация сеточки очень пикантно выглядит"



На новом снимке звезда телестройки показалась в открытом купальнике. Лиф поддерживает пышную грудь, трусы не скрывают аппетитных ягодиц.

Поклонники, как и прежде, не остались равнодушными.



"Дашулька... Выглядишь просто бомба", "Вы такая "сочная"... прекрасная фигура, очень секси!", "Вы просто супер", "Ну вот, это фото года", "Какая классная!!! Женственная", "Вы такая клевая", "Ослепительная красавица", "Ну как же красиво на вас сидит этот купальник!",

– адресовали они молодке немало лестных слов.

Некоторые при этом заинтересовались и преременами во внешности звезды. На ее странице началось бурное обсуждение:

"Хороший результат получился с лицом! Даша у вас губы тоже откорректированны?", "Она делала пластику груди", "Хорошо все смотрится и гармонично! Лицо красотки!", "Очень нравиться, такой четкий контур!", "Совсем другой профиль стал... круто", "Фото бомбическое, но грудь не совсем естественная, на мой взгляд, можно было бы и меньше".

Кадры, на которых Дарья позирует в бикини, солнцезащитных очках и других аксессуарах, часто появляются на ее странице в Instagram. Это дало повод к слухам, будо модель "продает тело" ради денег. Подписчики заподозрили, что бизнес Пынзарь находится на грани разорения, поэтому она демонстрирует на себе товары, чтобы подзаработать, передает VistaNews.

Ранее участница "Дома-2" также сразила фанатов наповал соблазнительным телом. Но бывает, что вид девушки возмуща ет. Не так давно в Сети взбесились из-за ее оголенных бедер, а эксперименты Дарьи с лицом и вовсе шокировали подписчиков.