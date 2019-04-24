Распущенную экс-звезду "Дома-2" обругали за публичный интим

Стремление выставить все напоказ возмутило публику

Дарье Пынзарь досталось за демонстрацию сугубо личных моментов ее жизни.

Ранее красотка с телестройки заявила, что собирается лечь под нож пластического хирурга, так как недовольна своим лицом.

"Перепробовала все что можно и все-таки решилась на операцию!" – радостно сообщила она поклонникам накануне операции, пожаловавшись на второй подбородок.

Сегодня она рассказала фанатам, что все прошло успешно. Пынзарь поблагодарила тех, кто поддержал, и ответила хейтерам, которые язвили по поводу отекшего лица девушки.

"Доброе утро мои дорогие! У меня вторые сутки после операции!Вчера получила много слов поддержки, за что огромное спасибо есть и те кто умудрился критиковать мой вид на первые сутки после операции) ну это понятно люди не большого ума, так как выглядеть красоткой в первый день операции на лице это невозможно, естественно я отекла, а тем кто злорадствуют, желаю ума и воспитания…" – написала она в своем Instagram.

Однако злопыхатели и не думали униматься и облили экс-звезду "Дома-2" грязью. Некоторые пользователи заявили, что операция – это интимно, и выставлять такое напоказ нельзя. Другие грубо отметили, что на Дарью им наплевать (орфография и пунктуация сохранены).

"Впринципе всем наплевать и на тебя и на твой внешний вид. Делать подтяжки и полосовать себя от головы до ж*** – это не от большого ума, а скорее от распущенности. Здоровья через край вот и ложишься под нож систематически. Началова тоже под нож любила лечь, и где она? Ты тоже туда спешишь?" "Если Вы считаете что люди не от большого ума пишут неуместные комментарии , зачем Вы обладательница "большого ума" выставляете, да и просто оповещаете всех о таком деликатном деле.Это интимно, не зря многие публичные люди даже при пытках не признаются о своих манипуляциях в косметической индустрии.Вот уж действительно не от большого ума!"

– высказались недовольные подписчики.