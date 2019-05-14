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"Богиня": Водонаева блеснула молодым бюстом

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая участница "Дома-2" поделилась редкими кадрами

Телезвезда Алена Водонаева решила показать подписчикам, как она выглядела в 29 лет. На фотографиях из архива она изображена на отдыхе с мамой. Сама девушка признается, что тогда выглядела натуральнее: у нее не было нарощенных волос.

На одном из кадров она демонстрирует роскошную фигуру: тонкую талию и большую грудь, а ведь снимок был сделан через 8 месяцев после рождения ребенка. Через несколько лет звезда решится на операцию по уменьшению груди – ее натуральный 5 размер начал приносить знаменитости неудобства.

Скриншот instagram.com/alenavodonaeva

В августе 2009 года Водонаева стала женой бизнесмена Алексея Малакеева, от которого родила сына Богдана, но пара все равно развелась. Вторым супругом бывшей участницы "Дома-2" стал Алексей Косинус. После свадьбы влюбленные прожили вместе полтора года, а недавно сама Алена призналась в расставании.

"Друзья, этот вопрос вами был задан уже больше тысячи раз в комментариях и в DM. А правда ли, что я развожусь с мужем? Пора на него ответить. Да, я развожусь со своим мужем",

написала Водонаева.

Скриншот instagram.com/alenavodonaeva

Поклонники заподозрили развод пары еще до официального сообщения, так как Алена начала выкладывать в Instagram много откровенных видео.

"Богиня", "Супер-женщина", "Секси", "Ищешь нового мужа?", "Все-таки развелась", "Вышла на охоту",

- комментировали пользователи. 

Скриншот instagram.com/alenavodonaeva

Ранее Утро показало откровенные фотографии ведущей "Дома-2".

Дарья ПЕТРОВА
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