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"Нежная откровенность": звезда "Дома-2" публично оголила грудь

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
продолжениеВедущая "Дома-2" расставила ноги перед красавцем
Поклонники поспорили о пластической операции бывшей участницы

Виктория Боня поделилась в социальных сетях видеозаписью, где она прогуливается по берегу моря в весьма откровенном наряде. Легкий сарафан обнажают спину, ноги и грудь девушки. Внимание подписчиков сразу привлекла грудь Виктории.

Сама девушка пропагандирует естественную красоту, но сайт womanmirror считает, что Боня прибегала к пластике груди не раз, ведь на первых снимках знаменитости она выглядела практически нулевой, а потом резко увеличилась до 3-го размера. Однако результат девушку не устроил – она поменяла импланты на менее объемные.

Подписчикам полученный результат нравится, но они упрекают бывшую участницу "Дома-2" в неестественности.

"Грудь красивая", "И ты грудь уже сделала!? А говорила за естественность", "Грудь, она идеальна…", "Вы комплексовали по поводу вашей естественной груди?", "Грудь сделанная, но не огромная. Хорошо смотрится",

прокомментировали пользователи.

Виктория также получила множество комплиментов по поводу своей красоты и отличной фигуры.

"У вас идеальная спина", "Очень нежная откровенность", "Секси ляшки", "Фигура шикарная, всё при Вас", "Мечта поэта",

– расхваливают подписчики. 

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Дарья ПЕТРОВА
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