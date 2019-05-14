"Нежная откровенность": звезда "Дома-2" публично оголила грудь

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Виктория Боня поделилась в социальных сетях видеозаписью, где она прогуливается по берегу моря в весьма откровенном наряде. Легкий сарафан обнажают спину, ноги и грудь девушки. Внимание подписчиков сразу привлекла грудь Виктории.
Сама девушка пропагандирует естественную красоту, но сайт womanmirror считает, что Боня прибегала к пластике груди не раз, ведь на первых снимках знаменитости она выглядела практически нулевой, а потом резко увеличилась до 3-го размера. Однако результат девушку не устроил – она поменяла импланты на менее объемные.
Подписчикам полученный результат нравится, но они упрекают бывшую участницу "Дома-2" в неестественности.
"Грудь красивая", "И ты грудь уже сделала!? А говорила за естественность", "Грудь, она идеальна…", "Вы комплексовали по поводу вашей естественной груди?", "Грудь сделанная, но не огромная. Хорошо смотрится",
– прокомментировали пользователи.
Виктория также получила множество комплиментов по поводу своей красоты и отличной фигуры.
"У вас идеальная спина", "Очень нежная откровенность", "Секси ляшки", "Фигура шикарная, всё при Вас", "Мечта поэта",
– расхваливают подписчики.
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