"Нежная откровенность": звезда "Дома-2" публично оголила грудь

Поклонники поспорили о пластической операции бывшей участницы

Виктория Боня поделилась в социальных сетях видеозаписью, где она прогуливается по берегу моря в весьма откровенном наряде. Легкий сарафан обнажают спину, ноги и грудь девушки. Внимание подписчиков сразу привлекла грудь Виктории.

Сама девушка пропагандирует естественную красоту, но сайт womanmirror считает, что Боня прибегала к пластике груди не раз, ведь на первых снимках знаменитости она выглядела практически нулевой, а потом резко увеличилась до 3-го размера. Однако результат девушку не устроил – она поменяла импланты на менее объемные.

Подписчикам полученный результат нравится, но они упрекают бывшую участницу "Дома-2" в неестественности.

"Грудь красивая", "И ты грудь уже сделала!? А говорила за естественность", "Грудь, она идеальна…", "Вы комплексовали по поводу вашей естественной груди?", "Грудь сделанная, но не огромная. Хорошо смотрится",

– прокомментировали пользователи.

Виктория также получила множество комплиментов по поводу своей красоты и отличной фигуры.

"У вас идеальная спина", "Очень нежная откровенность", "Секси ляшки", "Фигура шикарная, всё при Вас", "Мечта поэта",

– расхваливают подписчики.