Ведущая "Дома-2" расставила ноги перед красавцем

Нибиру
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Телеведущая Юлия Ефременкова и ее избранник без стеснения демонстрируют многотысячной аудитории свою любовь. На последнем снимке участник телепроекта трепетно обнимает любимую в крошечном купальнике, обхватившую его ногами.
"Одна любовь, одно сердце, одна судьба",
– подписал снимок Мондезир Свет-Амур.
Горячий красавец из Конго сумел очаровать одну из самых сексуальных девушек на "Доме-2" – ведущую Юлию Ефременкову, однако отношения пары развиваются неидеально: Мондезир ревнует любимую из-за откровенных снимков. Поклонники пары не теряют надежды на счастливый исход отношений.
"Какие вы настоящие...", "Кофе с молоком", "Очень красивая пара", "Вы офигенно смотритесь", "Сладкая парочка", "Супер пара",
– восхищаются комментаторы.
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