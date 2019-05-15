Ведущая "Дома-2" расставила ноги перед красавцем

Пара показала свою страсть публично

Телеведущая Юлия Ефременкова и ее избранник без стеснения демонстрируют многотысячной аудитории свою любовь. На последнем снимке участник телепроекта трепетно обнимает любимую в крошечном купальнике, обхватившую его ногами.

"Одна любовь, одно сердце, одна судьба",

– подписал снимок Мондезир Свет-Амур.

Горячий красавец из Конго сумел очаровать одну из самых сексуальных девушек на "Доме-2" – ведущую Юлию Ефременкову, однако отношения пары развиваются неидеально: Мондезир ревнует любимую из-за откровенных снимков. Поклонники пары не теряют надежды на счастливый исход отношений.

"Какие вы настоящие...", "Кофе с молоком", "Очень красивая пара", "Вы офигенно смотритесь", "Сладкая парочка", "Супер пара",

– восхищаются комментаторы.

Ранее эротическими снимками поразили лучшие фигуристки страны.