"Сестры": Чехова подтвердила родство с Семенович

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Анфиса Чехова решила ответить на самые волнующие вопросы поклонников в социальных сетях. Один из пользователей выдвинул неожиданное предположение. "Вы с Анной Семенович сестры?" – поинтересовался подписчик.
Телезвезда не стала игнорировать смелую версию и откровенно призналась в родственных связях.
"Конечно. Однояйцевые. Нет, односисечные",
– написала Анфиса.
Скорее всего, ответ Чеховой – это всего лишь сарказм, 41-летняя Чехова и 39-летняя Семенович не родственники, а похожи они только внушительным размером бюста.
Также пользователей волнуют ягодицы телеведущей. Кто-то предполагает, что их размер – не дар природы, а качественная работа хирургов. Чехова резко отвергает наличие силикона в своих пышных формах.
"У меня в попе шило. Оно силикону не товарищ",
– ответила знаменитость.
Проиллюстрировать свое заявление Чехова решила откровенным снимком с отдыха, где она оседлала велосипед, а все ее пышные формы оголились.
Ранее телеведущая обнажила пышные ягодицы, задрав платье.
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