"Сестры": Чехова подтвердила родство с Семенович

Пышногрудые красотки не просто коллеги по сцене

Анфиса Чехова решила ответить на самые волнующие вопросы поклонников в социальных сетях. Один из пользователей выдвинул неожиданное предположение. "Вы с Анной Семенович сестры?" – поинтересовался подписчик.

Телезвезда не стала игнорировать смелую версию и откровенно призналась в родственных связях.

"Конечно. Однояйцевые. Нет, односисечные",

– написала Анфиса.

Скорее всего, ответ Чеховой – это всего лишь сарказм, 41-летняя Чехова и 39-летняя Семенович не родственники, а похожи они только внушительным размером бюста.

Также пользователей волнуют ягодицы телеведущей. Кто-то предполагает, что их размер – не дар природы, а качественная работа хирургов. Чехова резко отвергает наличие силикона в своих пышных формах.

"У меня в попе шило. Оно силикону не товарищ",

– ответила знаменитость.

Проиллюстрировать свое заявление Чехова решила откровенным снимком с отдыха, где она оседлала велосипед, а все ее пышные формы оголились.

Ранее телеведущая обнажила пышные ягодицы, задрав платье.