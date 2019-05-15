"Слишком хороши": российские фигуристки удивили обнаженкой

Спортсменок сравнили с раздетыми женами футболистов

Социальные сети переполнены снимками полуголых фигуристок: Аделина Сотникова, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева отдыхают у моря после окончания сезона катания.

Победительница чемпионата мира 2019 г. Алина Загитова выставила довольно скромные кадры в бикини. Спортсменка является всеобщей любимицей, собирает под постами множество "лайков" и восторженных комментариев.

"Самая красивая фигуристка на свете", "Ну красотка", "Любимица", "Золотые ноги России", "Хорошая фигура", "Прелесть", "Красота",

– похвалили девушку.

Елизавета Туктамышева уже успела порадовать поклонников крупным снимком своих ягодиц, на этот раз она удивила всех большим тату под грудью. Поклонники сочного тела фигуристки от комментариев также не воздержались.

"Сладкая, как персик", "Слишком хороши", "Огонь девочка", "Императрица", "Для фигуристки Вы слишком хороши 🔥", "Богиня во всем", "Шикарная",

– прокомментировали фанаты.

Нашлись и те, кто считает, что спортсменке не мешало бы сбросить лишний вес.

"Похожа на 40-летнюю бабу", "Никакой красоты и сексуальности", "Формы не для юной девы...", "Как тетка",

– обругали пользователи.

Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка 2014 г., продемонстрировала в Instagram свои ягодицы. Подписчики не похвалили ее за смелость и хорошую фигуру, наоборот, высказались против таких откровенных снимков. Один из пользователей вообще сравнил всех фигуристок с раздевающимися женами футболистов.

"Это че, вызов Туктамышевой?", "Отожралась", "Захочешь жить – и не так раскорячишься", "Вы на отдыхе ничем от жен футболистов не отличаетесь", "Так нельзя",

– заругали Сотникову.

Евгения Медведева эротичных фото в бикини не публикует, но спортсменка успела отличится откровенным нарядом для выступлений.