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В Пресненском районном суде продолжается процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и еще двоих человек, обвиняемых в хулиганстве и нападениях.
Судья была вынуждена прервать заседание через полтора часа после начала из-за плохого самочувствия Павла Мамаева. Он сам попросил о перерыве.
"Ваша честь, можно хотя бы пять минут? Я уже не могу больше...",
- жалуется спортсмен.
Молодого человека вывели из зала, обратно он возвращался с опущенной головой и страдающим лицом. О болезни полузащитниа "Краснодара" стало известно от его жены, оказывается, Павел страдает от проблем с горлом.
"Раньше всё время были ангины, а потом удалили гланды",
– цитирует слова Аланы Мамаевой "МК".
Видимо, операция не помогла, спортсмен заболел даже в теплую московскую погоду.
"Да у меня голос просто …",
– очень тихо произносит Мамаев перед началом допроса.
На все вопросы спортсмен отвечает хриплым голосом, говорит очень тихо и постоянно трогает руки, судя по виду, состояние здоровья Павла ухудшилось.
На просьбу адвоката рассказать о себе футболист поделился, что с 12 лет жил в спортивном интернате и учился в спецклассе. Вся его юность и детство были связаны с футболом. Сейчас на содержании находится супруга, двое детей, родители, родная сестра и трое ее детей.
На вопрос о благотворительности Мамаев говорить отказался, так как считает это личным.
Напомним, компания молодых людей, в которой были Кокорин и Мамаев, устроила две драки в Москве 8 октября 2018 года. Против спортсменов возбуждены уголовные дела по статьям "Побои" и "Хулиганство".
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