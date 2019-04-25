Спортсмен пожаловался на самочувствие

В Пресненском районном суде продолжается процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и еще двоих человек, обвиняемых в хулиганстве и нападениях.

Судья была вынуждена прервать заседание через полтора часа после начала из-за плохого самочувствия Павла Мамаева. Он сам попросил о перерыве.

"Ваша честь, можно хотя бы пять минут? Я уже не могу больше...",

- жалуется спортсмен.

Молодого человека вывели из зала, обратно он возвращался с опущенной головой и страдающим лицом. О болезни полузащитниа "Краснодара" стало известно от его жены, оказывается, Павел страдает от проблем с горлом.

"Раньше всё время были ангины, а потом удалили гланды",

– цитирует слова Аланы Мамаевой "МК".

Видимо, операция не помогла, спортсмен заболел даже в теплую московскую погоду.

"Да у меня голос просто …",

– очень тихо произносит Мамаев перед началом допроса.

На все вопросы спортсмен отвечает хриплым голосом, говорит очень тихо и постоянно трогает руки, судя по виду, состояние здоровья Павла ухудшилось.

На просьбу адвоката рассказать о себе футболист поделился, что с 12 лет жил в спортивном интернате и учился в спецклассе. Вся его юность и детство были связаны с футболом. Сейчас на содержании находится супруга, двое детей, родители, родная сестра и трое ее детей.

На вопрос о благотворительности Мамаев говорить отказался, так как считает это личным.

Напомним, компания молодых людей, в которой были Кокорин и Мамаев, устроила две драки в Москве 8 октября 2018 года. Против спортсменов возбуждены уголовные дела по статьям "Побои" и "Хулиганство".