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"Будет бомба": фигуристка Медведева устроила эротику на льду

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка шокировала поклонников смелым нарядом

Шумиха вокруг 19-летней Евгении Медведевой не утихает. На этот раз девушка удивила всех своих подписчиков, показав свой новый костюм для выступлений. Фигуристка будет выходить на лед в розовом костюме, сделанном как будто из латекса. Видно, что живот девушки оголен, но некоторые подробности образа спортсменка предпочла пока скрыть шубой.

Большинство подписчиков восхищены смелым нарядом и считают, что Медведева и Туктамышева своими выступлениями доказывают, что во взрослом фигурном катании нет места детям.

"Мне нравится, продолжай", "Будет бомба, сексуально", "Очень эротично!", "Убила наповал", "Ты всех сведешь с ума", "Потрясающий образ", "Эксперименты с внешностью, одеждой – естественное свойство творческой натуры. Дерзай!",

- поддерживают откровенный вид Медведевой.

Противники обнаженки негодуют, по их мнению, эротика в спорте недопустима, а Евгения выглядит скорее пошло, чем сексуально.

"Это что за порно?", "Женя, ради бога! Только не раздевайся!", "В последнее время у Жени пошла тенденция на оголение. Главное не перебарщивать", "Пошлость", "Какой ужас!",

- высказались хейтеры.

Евгения Медведева не первая, кто решил обнажиться на сцене. До этого ее соперница Елизавета Туктамышева устроила настоящий стриптиз на одном из выступлений.

Фоторепортаж
Тает лед: самые соблазнительные наряды российских фигуристок
Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com +8
Дарья ПЕТРОВА
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