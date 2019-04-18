"Будет бомба": фигуристка Медведева устроила эротику на льду

Фигуристка шокировала поклонников смелым нарядом

Шумиха вокруг 19-летней Евгении Медведевой не утихает. На этот раз девушка удивила всех своих подписчиков, показав свой новый костюм для выступлений. Фигуристка будет выходить на лед в розовом костюме, сделанном как будто из латекса. Видно, что живот девушки оголен, но некоторые подробности образа спортсменка предпочла пока скрыть шубой.

Большинство подписчиков восхищены смелым нарядом и считают, что Медведева и Туктамышева своими выступлениями доказывают, что во взрослом фигурном катании нет места детям.

"Мне нравится, продолжай", "Будет бомба, сексуально", "Очень эротично!", "Убила наповал", "Ты всех сведешь с ума", "Потрясающий образ", "Эксперименты с внешностью, одеждой – естественное свойство творческой натуры. Дерзай!",

- поддерживают откровенный вид Медведевой.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 17 Апр 2019 в 10:53 PDT

Противники обнаженки негодуют, по их мнению, эротика в спорте недопустима, а Евгения выглядит скорее пошло, чем сексуально.

"Это что за порно?", "Женя, ради бога! Только не раздевайся!", "В последнее время у Жени пошла тенденция на оголение. Главное не перебарщивать", "Пошлость", "Какой ужас!",

- высказались хейтеры.

Евгения Медведева не первая, кто решил обнажиться на сцене. До этого ее соперница Елизавета Туктамышева устроила настоящий стриптиз на одном из выступлений.