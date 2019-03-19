Жизнь фигуристки изменилась после ухода к другому тренеру

Медведева смогла расслабиться и стать более человечной, когда стала тренироваться с канадским специалистом Брайном Орсером – так считает Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию.



"Что мне в Медведевой от Орсера нравится больше, чем в Медведевой версии Тутберидзе? Она стала человеком. Женя раскрылась. Стала более общительной. У Тутберидзе она не была роботом, просто была отстранена от всего. На соревнованиях люди стараются лишний раз ни с кем не общаться, но по Жене было видно, что ей как будто ничего не разрешалось, всё было под запретом. Она действовала по очень строгим указаниям",

– приводит слова фигуристки "Спорт день за днем".

Как более свободный образ жизни сказался на ее катании можно будет увидеть на мировом первенстве в Японии, которое стартует 20 марта.

Фигуристка Леонова считает, что Медведева покажет идеальное катание, так как прогресс у нее есть. Евгения стремится не просто обыграть Загитову, она хочет забрать свои медали. А вот на критику она реагирует довольно эмоционально.

"Главное, чтобы она не видела и не читала [комментариев и прогнозов]. Ей будет только хуже.

– добавила Леонова.

В женском одиночном катании сборную России также представят олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова.

Ранее Утро писало о том, что Медведевой объявили войну тренеры.

