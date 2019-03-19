Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Стала человеком": Тутберидзе держала Медведеву в тисках

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото: www.globallookpress.com
Жизнь фигуристки изменилась после ухода к другому тренеру

Медведева смогла расслабиться и стать более человечной, когда стала тренироваться с канадским специалистом Брайном Орсером – так считает Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию.

"Что мне в Медведевой от Орсера нравится больше, чем в Медведевой версии Тутберидзе? Она стала человеком. Женя раскрылась. Стала более общительной. У Тутберидзе она не была роботом, просто была отстранена от всего. На соревнованиях люди стараются лишний раз ни с кем не общаться, но по Жене было видно, что ей как будто ничего не разрешалось, всё было под запретом. Она действовала по очень строгим указаниям",

приводит слова фигуристки "Спорт день за днем".

Как более свободный образ жизни сказался на ее катании можно будет увидеть на мировом первенстве в Японии, которое стартует 20 марта.

Фигуристка Леонова считает, что Медведева покажет идеальное катание, так как прогресс у нее есть. Евгения стремится не просто обыграть Загитову, она хочет забрать свои медали. А вот на критику она реагирует довольно эмоционально.

"Главное, чтобы она не видела и не читала [комментариев и прогнозов]. Ей будет только хуже.

– добавила Леонова.

В женском одиночном катании сборную России также представят олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова.

 Ранее Утро писало о том, что Медведевой объявили войну тренеры.  

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей