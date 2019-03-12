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На Медведеву ополчились из-за чемпионата мира

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Тренеры хотят, чтобы на соревновании выступила другая фигуристка

Недавно стал известен состав женской сборной, которая поедет на мировое первенство в Японию с 20 по 24 марта.

Представлять Россию будут Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева. Запасными числятся Станислава Константинова – она стала лучшей из взрослых фигуристок на отборочном чемпионате России, и Елизавета Туктамышева, пропустившая ЧР. Медведева попала в состав после победы в финале Кубка России.

Состав сборной удивил фанатов спорта, а Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что правила отбора нужно изменить.

"Должны быть правила, согласно которым состав отбирается на соревнованиях. Как выступил – то и получил. Если налажал, извини, готовься к следующему сезону. Вот так в идеале должно быть. Зачем нужны все эти прокаты, перекаты, закаты?" – считает тренер.

Она отметила, что ей жаль Елизавету Туктамышеву, которая заболела перед самым началом соревнований, и не смогла выступить на отборочном турнире. Но Гончаренко также считает, что отборочный чемпионат вообще лишний, а после чемпионата России никаких изменений быть не должно – это спортивный принцип.

По ее мнению, выступать от России должны были Константинова, Загитова и Самодурова.

"Они лучше остальных взрослых фигуристок выступили на чемпионате страны. Просто называйте тогда состав без всяких отборов и все," - заявила тренер.

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Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com +8
Дарья ПЕТРОВА
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