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"Просто секс": фигуристка Туктамышева сверкнула ягодицами

Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка поразила видом в купальнике

В Instagram фигуриста Андрея Лазукина появилась сексуальная фотография его девушки Елизаветы Туктамышевой. На фотографии Чемпионка мира стоит на балконе в купальнике. Все внимание приковывают к себе пышные ягодицы спортсменки.

Поклонникам вид сзади понравился, они оценили формы фигуристки по достоинству.

"Чудесная попа...", "Офигеть", "Ни суха, полна сил и энергии…Ох хороша...", "Попец просто секс. Повезло парню", "Вау, какая женщина. Какой шикарный зад", "Остается только завидовать", "Лиза, просто супер", "Так горячо",

– восхитились подписчики.

Однако, поступок молодого человека не у всех вызвал положительную реакцию, часть комментаторов считают, что он зря выставил такой эротичный снимок. Кто-то начал ругать и саму девушку за ее формы.

"Попец совсем не фигуристки", "Ужас какой-то", "Очень жаль, когда парни сами выставляют своих женщин как на панель и радуются этому", "У нас пол страны девушек с задом лучше. Ничего особенного", "Для чего выставил? Дебил!",

– обругали пару пользователи.

Слухи о романе Туктамышевой и Лазукина появились еще в 2015 году, а в 2017 году они перестали скрывать свои отношения.

В последнее время российские фигуристки все чаще оказываются в центре внимания из-за своих провокационных нарядов. Например, Евгения Медведева удивила пользователей Сети своим эротичным костюмом для выступлений, а Алина Загитова начала публиковать снимки в купальнике

Фоторепортаж
Тает лед: самые соблазнительные наряды российских фигуристок
Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com +8
Дарья ПЕТРОВА
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