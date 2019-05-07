Фигуристку Медведеву сразила болезнь

Спортсменка призналась в своем недуге

Евгения Медведева делится подробностями своей жизни в социальных сетях. Девушка выложила в Instagram фото из постели, где она лежит в кровати под одеялом. Разглядеть девушку полностью не получается, возможно, она не хочет показывать истинный масштаб проблемы.

"Заболеть в середине тура",

– подписала снимок Медведева.

Сезон спортивного катания у 19-летней фигуристки закончен, но график по-прежнему остается плотным. Все из-за шоу Stars on Ice – с ним спортсменка должна выступить в 12 городах. Окончания тура пройдет только 16 мая в Канаде – сообщает "Газета.ру".

Поклонники всегда активно поддерживают девушку в социальных сетях. Недавно, когда на Евгению Медведеву обрушился шквал критики из-за чересчур пикантного наряда для выступлений, они завалили ее комплиментами и призвали показать "взрослое катание".