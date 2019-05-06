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"Бомба": Седокова повертела пышными ягодицами

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Популярная певица не постеснялась станцевать в откровенном виде

Анна Седокова порадовала подписчиков видео с сексуальными движениями. В кадре на девушке обтягивающий полупрозрачный комбинезон с леопардовым рисунком. Сама знаменитость, похоже, без ума от своего вида и обещает поклонникам жаркое шоу.

"Все, я на сцену. Сегодня #мамабудетденсить , ведь концерт на одной из моих любимейших площадок в Турции. Сегодня будет жарко. Гарантирую",

– подписала пост знаменитость.

Подписчики в восторге от эротичного вида звезды и завалили ее разнообразными комплиментами.

"Аня, ты мега секс", "Где Анна Седокова всегда жарко!!!", "Супер! Очень красивая и талантливая",  "Анна, вы такая красавица, талантливая, мама трёх деток, восхищение!", "Женщина кошка", "Секси", "Мое восхищение", "Я балдею", "Бомба",

– комментируют пользователи.

Нашлись и те, кто не оценил смелый наряд Седоковой. Они считают, что звезда выглядит чересчур вульгарно, а ведь она уже трижды мама.

"Выпендрежница...вроде взрослая женщина", "Зачем столько вульгарности", "Зачем себя так вести?", "Как дети смотрят на маму", "Тебе скоро 50 успокойся ты!!", "Ну и вид", "Тетя молодится",

– возмущаются хейтеры.

Ранее певицу обругали за огромного размера губы. Подписчики уверены, что Анна Седокова переборщила с инъекциями, а рот ее теперь похож на вареники. 


Дарья ПЕТРОВА
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