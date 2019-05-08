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Фигуристка Загитова показала тело в купальнике

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка расслабляется после окончания сезона

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в Instagram снимком из бассейна. На россиянке надето черное бикини, а в руках у нее бокал с коктейлем.

Возможно, спортсменка отдыхает в перерыве между соревнованиями. На последнем чемпионате мира в Японии Алина Загитова заняла первое место, а Евгения Медведева только третье.

За личной жизнью 16-летней фигуристки следят более полумиллиона человек, они регулярно оставляют под ее фотографиями комментарии с комплиментами и пожеланиями.

Скриншот instagram.com/azagitova

"Идеальная девушка", "Наша красавица", "Молодчина, так держать", "Удачи в будущем сезоне", "Трудяга", "Гордость всей страны", "Шикарная растяжка", "Отлично выглядишь",

написали пользователи.

К Евгении Медведевой подписчики относятся не столь благосклонно. Когда девушка показала свой новый, весьма провокационный наряд, ее осудили за вульгарность и стремление больше оголяться.

Фоторепортаж
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Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com +8
Дарья ПЕТРОВА
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