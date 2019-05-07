"Грудь бомба": Серябкина устроила голый сюрприз

Певица обнажилась ради продюсера

Ольга Серябкина поделилась с подписчиками целей галереей с откровенными кадрами: несмотря на то что тело знаменитости полностью закрыто одеждой, она все равно выглядит очень сексуально. Все дело в отсутствии нижнего белья.

Как оказалось, костюм девушки выбран не случайно. В нем продюсер Максим Фадеев выступал в 1990-х. А вся пикантная фотосессия – своеобразный подарок для него.

"Это костюм Макса Фадеева или просто копия? Это реально он) Макс выступал в нем на своем первом конкурсе "Ялта-90". Он рассказывал мне, как волновался перед выступлением, и как много для него значит этот день… Поэтому я специально договорилась с Наташей, женой Макса, и взяла у нее этот костюм, чтобы снять видос",

– подписала снимки бывшая солистка группы "Серебро".

Как отреагировал Фадеев на эротичные кадры, пока неизвестно, но вот подписчики уже оценили выделяющийся бюст исполнительницы.

"Грудь бомба", "Замерзла", "Соски видно", "Просто огонь", "Бомба", "Огонь женщина", "Всегда буду смотреть на твою грудь", "На Олечке лучше сидит, чем на Максиме", "Идеальная", "Красота", "Отлично село",

– прокомментировали поклонники.

Горячие снимки Серябкиной пока не подверглись критике, как это бывало раньше. Девушку часто упрекали в излишней вульгарности и пошлости.

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