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"Трусов не видно": жена Преснякова обнажилась перед камерой

Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Певицу отругали за открытое платье

Наталья Подольская выложила в свой Instagram фотографию, сделанную после концерта. Для выступления девушка выбрала весьма откровенное платье с большим вырезом – стройные ноги знаменитости оказались у всех на виду.

"Фото – счастье после концерта",

– подписала снимок исполнительница.

Но не все подписчики оценили позитивный настрой Подольской – поза показалась им неудачной, а после они начали предполагать, есть ли на Наталье нижнее белье.

"А что, красиво ноги было нельзя поставить? И пальцы кривые", "Оказывается, чтобы выразить счастье, надо задрать юбку", "неудачно села, размер ноги получился 40", "Ой, как вы себя любите", "Трусов на фото нет?", "Трусов не видно", "Как это нет трусов",

– спорят пользователи.

Поклонники защищают звезду и восхищаются ее стройным телом и красотой.

"Ох уж эти красивые ноги!", "Какие у вас длинные ноги", "Красавица", "Ты красотка", "Красивая дивчина!", "У вас самые красивые ноги, фантастика", "Ух, Огонь", "Прекрасная фотография, не хочется отрываться", "Ноги длинные и красивые",

– похвалили Наталью поклонники.

Ранее "Утро" показало грудь Анфисы Чеховой в прозрачном белье. 

Дарья ПЕТРОВА
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