"На грани": полуголая Серябкина раздвинула ноги на кровати

Экс-солистка группы Serebro наслаждается отдыхом

Ольга Серябкина поделилась в соцсети снимком, сделанным на кровати в одном купальнике. Таким провокационным кадром артистка пригласила поклонников на свой концерт. Однако реакция у фанатов была не такой, на которую, видимо, рассчитывала певица.

Одни пользователи Сети справедливо восхитились чувственностью звезды и принялись обсуждать ее горячее тело.

"Фотографии на грани", "Ты очень красивая", "Классные трусы", "Красиво", "Секси", "Конфетка", "Кажется, парню который фоткал повезло", "Хороша девочка!", "Ух ты", "Ох, святые булочки", – отметили подписчики.

Впрочем, нашлись и недовольные. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что у Серябкиной совсем невыдающаяся пятая точка. Другие раскритиковали знаменитость за излишнюю откровенность.

"Бабушка будет недовольна", "Может хватит?", "Ужас", "Отписываюсь", "Жопа то где?", "Пост лайка не заслуживает", – возмутились недоброжелатели.