"На грани": полуголая Серябкина раздвинула ноги на кровати

Нибиру
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Ольга Серябкина поделилась в соцсети снимком, сделанным на кровати в одном купальнике. Таким провокационным кадром артистка пригласила поклонников на свой концерт. Однако реакция у фанатов была не такой, на которую, видимо, рассчитывала певица.
Одни пользователи Сети справедливо восхитились чувственностью звезды и принялись обсуждать ее горячее тело.
"Фотографии на грани", "Ты очень красивая", "Классные трусы", "Красиво", "Секси", "Конфетка", "Кажется, парню который фоткал повезло", "Хороша девочка!", "Ух ты", "Ох, святые булочки", – отметили подписчики.
Впрочем, нашлись и недовольные. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что у Серябкиной совсем невыдающаяся пятая точка. Другие раскритиковали знаменитость за излишнюю откровенность.
"Бабушка будет недовольна", "Может хватит?", "Ужас", "Отписываюсь", "Жопа то где?", "Пост лайка не заслуживает", – возмутились недоброжелатели.
Теперь официально – российский лидер подписал указ.
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