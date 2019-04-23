"Богиня льда": фигуристка Сотникова разделась

Спортсменка продемонстрировала тело в эротичном наряде

Аделина Сотникова поделилась с подписчиками снимками с пикантной фотосессии. Из одежды на девушке только боди, которое полностью обнажает ноги. Сама чемпионка не может выбрать лучшую фотографию, поэтому обратилась к подписчикам. Они были удивлены смелостью Сотниковой.

"Шикарная", "Так откровенно", "Богиня льда", "Ого классненькие фото", "Красавица и гордость", "Второе фото идеально передает твою красоту", "На всех фотографиях вы прекрасны и интересны", "Красавица", "Выглядишь круто",

– комментируют пользователи галерею с фотографиями.

Публикация от ⛸ Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelina_sotnikova14) 23 Апр 2019 в 2:13 PDT

Аделина Сотникова прославился на всю страну в 2014 году, когда стала первой россиянкой, завоевавшей золото на Олимпиаде в одиночном катании. В 13 ее называли вундеркиндом, так как она сумела выполнить 2 каскада из сложных прыжков. Сейчас Аделина Сотникова много работает на телевидении.

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