"Кошмар": Шарапову обругали за странный вид

Модный образ спортсменки соотечественники не оценили

Мария Шарапова стала гостьей на модном мероприятии в Нью-Йорке, знаменитая теннисистка прошлась по красной дорожке вместе с первыми звездами Голливуда. Однако ее внешний вид подвергся жесткой критике.

Пользователям не понравился странный макияж девушки: ее глаза накрашены очень ярко и необычно. Интересно, что все негативные комментарии оставлены именно русскоговорящими подписчиками.

"А что твой друг не красил тебя?", "Какой кошмар", "Не хватает только баранок и самовара", "Совсем не попала в образ. Ну что за глаза...", "Необычный конечно мейк, видимо под образ подобран", "Мейкап отстой", "Странная подводка",

- ругают Марию пользователи.

Под снимками Марии Шараповой с красной дорожки почти тысяча комментариев, большинство из них от иностранных поклонников – им образ теннисистки показался очень красивым и модным.

"Потрясающая Мария", "Я восхищаюсь вами", "Красивая", "Огонь", "Русская красавица", "Фантастика", "Очень стильно", "Фантастический образ", "Бомба", "Очень хороша",

– пишут пользователи на разных языках.

Ранее поклонники оценили тело супермодели Ирины Шейк в купальнике.