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"Постыдилась бы": звезда "Интернов" разделась

Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость продемонстрировала стройные ноги

Кристина Асмус поделилась в социальных сетях пикантным снимком: актриса расположилась в кресле в крошечной кружевной пижаме, обнажающей стройное тело. Девушка без стеснения демонстрирует достоинства фигуры и раскрывает свои параметры.

"Рост – 164, вес – 45, размер ноги – 36, цвет волос - натуральный...это все про диван",

– шутит Кристина.

Эротичный снимок не всем пришелся по душе: подписчики поругали звезду за нескромность, обвинили в излишней худобе и раскритиковали пальцы на ногах. Некоторые комментаторы даже предупреждают Асмус: судя по длине ее пальцев, ее ждет еще одно замужество.

"Ну что это за ноги...", "Замужней женщине не подобает так фоткатся", "Постыдилась бы, уже замужняя женщина", "Ну, а что ноги не раздвинула и пижаму не сняла?", "Анорексия уже", "Вас второй брак ждет, судя по ногам", "Неприятное фото", "И это жена и мама?",

– критикуют пользователи.

Защитники звезды, наоборот, хвалят ее за смелый образ и восхищаются ее естественной красотой.

"Красавица и умничка", "Хорошенькие пальчики", "Как всегда сногсшибательна!", "Так хорошо выглядите", "Просто шикарная", "Любимая актриса", "Идеальная", "Какая стройная", "Нереальная красотка", "Огонь", "Какая горячая",

– пишут комментаторы.

Ранее муж Кристины Асмус поиздевался над видео с участием Ларисы Гузеевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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