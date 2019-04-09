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"Гордость России": Шейк скинула одежду

Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Супермодель вызвала споры в Сети своим внешним видом

Ирина Шейк выложила в социальные сети свою фотографию в бикини. За час пост собрал почти 150 тысяч "лайков" и множество восторженных комментариев.

"Прекрасная", "Секси", "Гордость России", "Красотка", "Супер сексуально выглядишь, Ирина", "Бомба", "Только у вас получается в простом выглядеть шикарно, вы красавица", "Классная тетка",

– хвалят подписчики.

Они же много раз отметили бывшего возлюбленного модели футболиста Криштиану Роналду – поклонники хотят, чтобы он увидел, что потерял.

Однако не все так восхищаются внешностью признанной красавицы, многие сумели найти недостатки в ее фигуре.

"Надо бы похудеть", "Грудь не нравится", "Обычная фигура, таких пол страны",

– критикуют хейтеры.

Ирина Шейк на злобные сообщения не отвечает, а только возмущает подписчиков снимками сладостей – оказывается, модели едят шоколад и пирожные.

Скриншот instagram.com/irinashayk

В чем же тогда секрет стройного тела – непонятно. Возможно все дело в регулярных физических нагрузках.

Ранее в Сети появились кадры обнаженных русских супермоделей. 

Дарья ПЕТРОВА
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