"Гордость России": Шейк скинула одежду

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Ирина Шейк выложила в социальные сети свою фотографию в бикини. За час пост собрал почти 150 тысяч "лайков" и множество восторженных комментариев.
"Прекрасная", "Секси", "Гордость России", "Красотка", "Супер сексуально выглядишь, Ирина", "Бомба", "Только у вас получается в простом выглядеть шикарно, вы красавица", "Классная тетка",
– хвалят подписчики.
Они же много раз отметили бывшего возлюбленного модели футболиста Криштиану Роналду – поклонники хотят, чтобы он увидел, что потерял.
Однако не все так восхищаются внешностью признанной красавицы, многие сумели найти недостатки в ее фигуре.
"Надо бы похудеть", "Грудь не нравится", "Обычная фигура, таких пол страны",
– критикуют хейтеры.
Ирина Шейк на злобные сообщения не отвечает, а только возмущает подписчиков снимками сладостей – оказывается, модели едят шоколад и пирожные.
В чем же тогда секрет стройного тела – непонятно. Возможно все дело в регулярных физических нагрузках.
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