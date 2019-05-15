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"Невозможно красивая": Серябкина устроила эротику в постели

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Певица снялась в откровенном наряде

Ольга Серябкина возбудила поклонников постельным фото. На снимках звезда нежится в кровати в прозрачной кружевной пижаме, сквозь которую полностью просвечивает грудь. Снимки получились настолько откровенными, что некоторые пользователи смутились, хотя большинство только восторгается формами знаменитости.

"Невозможно красивая", "Ох, и сладенькая ❤", "Удивительное сочетание красоты, харизмы и нежности", "Кошка", "Спелая вишня", "Умеешь возбудить", "Так эротично", "Балдеж", "Неожиданно", "Ох, чуть телефон не выпал из рук",

– прокомментировали пользователи горячие фотографии Серябкиной.

Грудь бывшей солистки "Серебра" уже не раз попадала в объектив фотокамер. Например, недавно она устроила голый сюрприз продюсеру Максиму Фадееву.

Бывшие коллеги Ольги Серябкиной от нее не отстают: Елена Темникова радуют поклонников откровенными кадрами в бикини, а Катя Кищук не стесняется сниматься полностью обнаженной

Дарья ПЕТРОВА
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