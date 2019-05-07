"Русская королева": Шейк затмила голливудских звезд бюстом

Супермодель показала роскошное декольте

Россиянка Ирина Шейк стала участницей модного бала в Нью-Йорке. Естественный макияж оценили многие поклонники, а перед глубоким, почти до пупка, вырезом не смогли устоять мужчины со всего света.

"Русская королева", "Потрясающая", "Идеально", "Огонь", "Вау, красивое платье", "Превосходно", "Женщина, от которой невозможно оторвать взгляд...", "Шикарная", "Красотка",

– прокомментировали пользователи на нескольких языках.

Поклонники также отметили, что на красной ковровой дорожке знаменитая супермодель появилась в одиночестве. Ее избранник Брэдли Купер не сопровождал Шейк на модном мероприятии.

К другой россиянке, теннисистке Марии Шараповой, русскоязычные пользователи Instagram оказались не столь благосклонны. Жесткой критике подвергся яркий макияж спортсменки.