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"Русская королева": Шейк затмила голливудских звезд бюстом

Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Супермодель показала роскошное декольте

Россиянка Ирина Шейк стала участницей модного бала в Нью-Йорке. Естественный макияж оценили многие поклонники, а перед глубоким, почти до пупка, вырезом не смогли устоять мужчины со всего света.

"Русская королева", "Потрясающая", "Идеально", "Огонь", "Вау, красивое платье", "Превосходно", "Женщина, от которой невозможно оторвать взгляд...", "Шикарная", "Красотка",

– прокомментировали пользователи на нескольких языках.

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Поклонники также отметили, что на красной ковровой дорожке знаменитая супермодель появилась в одиночестве. Ее избранник Брэдли Купер не сопровождал Шейк на модном мероприятии.

К другой россиянке, теннисистке Марии Шараповой, русскоязычные пользователи Instagram оказались не столь благосклонны. Жесткой критике подвергся яркий макияж спортсменки.

Дарья ПЕТРОВА
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