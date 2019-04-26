Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Требует прокачки": Кошкина показала вид сзади

Яна Кошкина. Фото: Пресс-служба
Телеведущей рекомендовали позаниматься спортом

Яна Кошкина делится в социальных сетях фотографиями с отдыха, где предстает в крошечных купальниках. Обычно знаменитость выставляет напоказ только грудь, но сейчас решила сфотографироваться со спины – пользователи смогли рассмотреть ее ягодицы. Привычные восторженные комментарии на странице сменились критикой – Кошкиной советуют позаниматься в тренажерном зале, чтобы привести тело в форму.

"Да, а попы то нет", "На самом деле попу подкачать нужно, поэтому фотографий сзади нет толком…", "Зад требует прокачки", "Либо грудь, либо попа", "А не подкачать ли ягодички?!", "Жирная",

– критикуют подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

На защиту Яны встали преданные поклонники – они уверены, что тело популярной телеведущей просто мечта.

"Повезло тебе с фигуркой", "Сказка", "Шикарный вид", "Сексуальная фотка", "Сексуальная попка",

– расхваливают знаменитость.

А вот вид спереди вызвал однозначное одобрение всех подписчиков – внушительный бюст Кошкиной в купальнике собрал множество комплиментов.

"Ну огонь", "Вот это кокосы", "В таких буйках не грех утонуть!", "Горячая", "Ты прекрасна", "Богиня", "Сочная", "Сногсшибательная", "Космос", "Я ждал этот вид", "Просто супер", "Мячики",

- восхищены поклонники.

Ранее Анфича Чехова порадовала сексуальным снимком в прозрачном белье.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Встреча века: Ким Чен Ын заставил Путина ждать

Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России

Жителям Донбасса отказали в российских пенсиях

Стало известно, кто может рассчитывать на выплаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей