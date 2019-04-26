"Требует прокачки": Кошкина показала вид сзади

Телеведущей рекомендовали позаниматься спортом

Яна Кошкина делится в социальных сетях фотографиями с отдыха, где предстает в крошечных купальниках. Обычно знаменитость выставляет напоказ только грудь, но сейчас решила сфотографироваться со спины – пользователи смогли рассмотреть ее ягодицы. Привычные восторженные комментарии на странице сменились критикой – Кошкиной советуют позаниматься в тренажерном зале, чтобы привести тело в форму.

"Да, а попы то нет", "На самом деле попу подкачать нужно, поэтому фотографий сзади нет толком…", "Зад требует прокачки", "Либо грудь, либо попа", "А не подкачать ли ягодички?!", "Жирная",

– критикуют подписчики.

На защиту Яны встали преданные поклонники – они уверены, что тело популярной телеведущей просто мечта.

"Повезло тебе с фигуркой", "Сказка", "Шикарный вид", "Сексуальная фотка", "Сексуальная попка",

– расхваливают знаменитость.

А вот вид спереди вызвал однозначное одобрение всех подписчиков – внушительный бюст Кошкиной в купальнике собрал множество комплиментов.

"Ну огонь", "Вот это кокосы", "В таких буйках не грех утонуть!", "Горячая", "Ты прекрасна", "Богиня", "Сочная", "Сногсшибательная", "Космос", "Я ждал этот вид", "Просто супер", "Мячики",

- восхищены поклонники.

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