"Горячая штучка в постели": Шаляпин выдал интимные тайны бывших

Певец поведал об отношениях с главными женщинами своей жизни

Прохор Шаляпин рассказал все подробности о связах с тремя возлюбленными: Виталиной Цымбалюк-Романовской, Анной Калашниковой и Ларисой Копенкиной. Отношения с последней были самыми скандальными из-за большой разницы в возрасте. Возлюбленные познакомились на Ямайке, там же произошел их первый поцелуй и первая ночь.

"Ямайка. Луна. Звезды. Песок в одно место. Даже не осознал, что Ларочке так много лет. Но когда утром осенило, понял, что это не имеет значения",

– поделился Шаляпин.

По рассказам знаменитости, его очень привлекал мягкий сексуальный животик Ларисы, ее задор и позитив, но она была слишком громкой.

"Ей плевать, что все вокруг оглохнут, обязательно надо показать: "Я – Лариса Копенкина!" Кстати, по паспорту она до сих пор Шаляпина",

– рассказывает Прохор.

Мать артиста возлюбленную сына не одобрила, так как очень хотела увидеть внуков. Отвадить от сына 63-летнюю даму она пыталась с помощью проклятий и походов к ведьмам, но заклятья Ларису не взяли – сейчас женщины помирились.

Следующей избранницей звезды стала Анна Калашникова. Пара познакомилась на съемках передачи и была вместе почти 2 года. Особой романтики между влюбленными не было – девушка много работала и всегда была занята. Но Прохор признается, что даже сейчас питает к бывшей пассии нежные чувства.

"Были моменты в жизни, когда думал возобновить отношения. Но из-за сложившейся ситуации с ДНК-тестами невозможно начать заново, словно ничего не происходило. С Аней мы всегда уважали друг друга",

– рассказал артист изданию StarHit.

Анну Калашникову Прохор расхваливает до сих пор, признается, что его бывшая девушка была нетребовательной, легко справлялась с проблемами и нравилась его маме, а вот готовить не умела. Зато была очень опытной и умелой в постели и обладала шикарной фигурой.

"Аня – горячая штучка в постели, трюки выполняет невероятные. У меня просто глаза на лоб лезли, никогда такого не испытывал. У Ани замечательная задница!",

– поделился откровением Шаляпин.

Сейчас 35-летний музыкант состоит в отношения с 40-летней Виталиной Цымбалюк Романовской – бывшей супругой Армена Джигарханяна. Пара долго присматривалась друг к другу, но все же решилась на отношения. Их первый поцелуй произошел на прогулке осенью, а вот о первом сексе Шаляпин говорить отказался.

"Никого не впускаю на эту территорию. Есть вещи, которые должны оставаться за дверью спальни. А тем, кому все же очень любопытно, хочу сказать: жаловаться не на что, Виталина удивляет меня каждый день!",

– похвастался певец.

Самой сексуальной частью тела пианистки мужчина считает глаза, а вот минусов в избраннице нет совсем – они полностью дополняют друг друга во всем. Спокойная и сдержанная Виталина пришлась по нраву и маме Прохора: женщины периодически созваниваются и списываются.

Несмотря на слухи о расставании, пара до сих пор вместе. Возможно, они раскрыли главных секрет счастливых отношений

"Встречаемся, но не живем вместе постоянно. Такая позиция помогает сохранять идеальные отношения",

– поделился Шаляпин.

Ранее Утро публиковало романтичную фотографию Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской – пара воссоединилась после раздельного отдыха.