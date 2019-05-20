Бывшая Джигарханяна рассказала о помолвке

Пианистка раскрыла интимные тайны

Виталина Цымбалюк-Романовская готовится к большой премьере. Помогает ей в этом близкий друг Прохор Шаляпин, он постоянно рядом. Блондинка рассказала, стали ли они с певцом женихом и невестой.

"У нас за плечами есть опыт браков, закончившихся разводами.Теперь мы просто хотим наслаждаться отношениями. По этой же причине пока не планируем съезжаться. Каждому хорошо в своей квартире, но при этом мы всегда вместе", – сообщила она StarHit.

При этом любовник уже подарил бывшей жене Армена Джигарханяна кольцо. И она думает, что это "своего рода прощание со старой жизнью". Только "помолвка еще не состоялась", отметила пианистка.

Виталина не устает восхищаться щедростью Прохора. И рада каждому его подарку – кроссовкам, хотя "спорт – это не ее", золотому браслету с бриллиантами, "который собственными руками сделал в ювелирной мастерской". Он "первый мужчина, от которого стала получать драгоценности, до этого покупала сама".

Шаляпин, который "знал, что она пережила настоящую травлю", постоянно поддерживает Цымбалюк-Романовскую и помогает ей во всем. Как призналась блондинка, они "давно мечтали о том, чтобы создать что-то творческое" и теперь готовят "для зрителей сюрпризы". Она даже раскрыла некоторые тайны – о том, что на концерте "Люди с экрана", который состоится 25 мая, будет выступать не только как пианистка, и о специальных гостях.

На своих страницах в Instagram оба артиста часто делятся подробностями своей жизни. На свежем фото, которое выложил певец, он показан в бассейне. Никаких уточненний нет, и фанаты предположили, что их кумир расслабляетс.: "Точно Релакс!", "Красота", – порадовались они.

А бывшая жена Джигарханяна разместила в соцсети целую фотосессию. Под кадрами она призвала "учить английский только группой".

Поклонники горячо откликнулись на ее пост, но делились мнением больше о ее прошлом и настоящем, а также о ней с новым возлюбленным. Они восхищались:

"Виталина, как отделалась от старого пердуна так расцвела", "Как. изменилась Виталина! Красивая молодая девчонка. Все, как надо, естественно и по возрасту. Слава богу, закончилась эта эпопея с Джигарханяном!", "Просто созданы друг для друга, через что пришлось пройти, чтобы найти друг друга", "Как приятно видеть счастье в глазах Виталины! Прохор, береги ее, такие, как она, никогда не предадут и будут верными до конца", "Прохор, вы с Виталиной превосходная пара. Превосходная!", "Этой паре -всегда класс!", "Ребята, как приятно на вас смотреть. Молодость и красота.Будьте счастливы!", "Красивые,счастливые!Вот теперь другое дело, Вы, Виталина, просто светитесь! Красавица!", "Молодцы", "Это правильное решение", "Классно, что вы не только красивая парочка, вы умная и образованная пара", "Лапушки... берегите себя и свои чувства!"

Хотя нашлась и одна недовольная. "Да когда ж вы позу поменяете наконец. Неужели в голову ничего иного, более креативного, не приходит", – упрекнула некая дама.

Впрочем, пара нередко удивляла публику. За время их романа Прохор часто показвался с другими, так сделал и на днях, что вызвало совсем другую реакцию: "Это вам не Виталина! Вот пара, так пара!", "Ведущая тебе больше подходит!"," Вот эта красавица тебе под стать, Прохор, ну никак не Виталина. Вот это красивая пара. Приятно посмотреть", "С этой женщиной смотритесь лучше, чем с Виталиной. Очень гармонично" .

А Виталина засветилась в черной одежде. Это не всем понравилось.

Однако чаще любовников хвалят и желают им счастья. При этом фанаты в нетерпении – хотят узнать, когда же они поженятся, даже требуют, чтобы они поскорее сыграли свадьбу и родили ребенка.