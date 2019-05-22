Любовник бывшей Джигарханяна рвется на большую сцену после скандалов

Певец наверстывает упущенное к радости поклонников

Прохор Шаляпин и его нынешняя дама сердца Виталина Цымбалюк-Романовская, как известно, готовят новый, теперь грандиозный, концерт, о чем не раз сообщали в соцсети. Под свежим фото, которое артист выложил на своей странице, еще одно напоминание об этом. Поклонники в восторге.

На красочной афише указано время и место выступления новоявленных звезд. Певец изображен в белом наряде.

"25 мая ждем с Виталиной в Доме кино... на нашем концерте "Люди с экрана", а 27 мая – в Московском музыкальном театре на гала-концерте "Звэздная страна", где ее сопровождают талантливые дети!", – написал Прохор. И добавил:

"Не пропустите! 27 мая сказочный "звездопад" в самом центре Москвы! Приглашаем на гала-концерт "Звездная страна" с участием лауреатов фестивального движения "Созвездие детских талантов" и зв6зд российской эстрады. 16.00 – 18.00 Красная дорожка – Гала-концерт (Пушкинская площадь, 2, Московский театр мюзикла)

Фанаты откликнулись сразу и дали понять, что с нетерпением ждут предстоящего события.

"Очень хорошо, молодцы!!! 👍👍👍", "Браво 💖💖💖💖💖💟💟💟💟💟💜💜💜💜💜💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙❤❤❤❤❤💕💕💕💕💕", "Обожульки, как рада за вас!)))) Вы лучше всех !!!! Люблю вас !!! ❤❤❤❤ДД В ❤❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤",

– похвалили они парочку. Один поделился мыслями: "Все время думаю, сможешь "Дубинушку" как Федор Иванович?", видимо, желая узнать, насколько талантлив молодой человек, взявший себе фамилию знаменитого певца.

Любовник бывшей жены Армена Джигарханяна исполнявший народные песни ранее стал финалистом "Фабрики звезд – 6", им заинтересовался известный российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Карьера Шаляпина на сцене могла состояться, но, быстро взлетев, Прохор не выдержал испытания славой, и не хиты записываа, а мелькал на светских тусовках, делился с журналистами выдумаными историями о себе, менял женщин.

С Дробышем они расстались после очередного скандального заявления певца, с которым серьезные продюсеры теперь не хотят работать. Артист стал героем светской хроники, но не записал ни одной песни. И выступление с Виталиной Цымбалюк-Романовской в Центральном доме кино будет первым большим концертом Прохора Шаляпина за последние несколько лет, отмечает портал "Узнай все".

На днях милый друг бывшей Джигарханяна попал еще в одну скандальную историю. Некий подписчик сообщил под видео с фестиваля "Славянский базар" в Витебске, опубликованным в Сети, что человек, с микрофоном прыгавший под музыку по сцене и рухнувший под нее, – Прохор Шаляпин. А причиной неудачи назвал "бездарное выступление".

Сам певец , по его словам, ничего не знал о ролике. "Это просто шок! Я не выступал на "Славянском базаре". Я уже месяц нахожусь в Сочи", – заявил он в интервью "Пятому каналу".

Ранее Шаляпину досталось за высказывание "Есть люди породистые, а есть замарашки, дворняжки". Известная блогер Лена Миро разнесла возлюбленную Прохора, досталось и ему самому.