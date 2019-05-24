Любовник Цымбалюк-Романовской показал жесткую эротику

Певец засветился в непривычном образе

Возлюбленный бывшей жены Армена Джигарханяна сыграл одну из главных ролей в новом триллере. Видео нескольких эпизодов картины Прохор Шаляпин выложил в соцсети, на них он снялся с оголенными девицами. Фанаты потрясены.

В ролике красотки по очереди колотят молодого человека, у которого связаны руки. Сначала одна наотмашь бьет его по лицу битой, потом – вторая.

"Нита, стоп. Может, он вспомнил, куда дел карту..." – командует близкий друг Виталины Цымбалюк-Романовской. Чуть позже одна из девиц снова наносит окровавленному парню удар.

Шаляпин грозно произносит: "Довольно. Ты думал, я не знаю, где ты есть". И, приблизившись к несчастному, схватил его за горло и начал душить. Вид у Прохора в этот момент был жуткий.

"Итак, встречайте! Первую идеологию ❌КИБЕР❌", – сообщил артист под видео.

Первым откликнулся автор и режиссер картины. Он прокомментировал: "Хорошо, что горло не вырвал".

Остальные подписчики – на этот раз их было очень мало, – видимо, шокированы. Они написали: "Я ждала!", "Она сделала!"

Ранее певец как ни в чем не бывало, наводил красоту на голове, снимая это на мобильник. Он похвалился, что, как советовали поклонники, волосы в прическе не вытягивает.

До этого Цымбалюк-Романовская выложила новое фото, на котором показалась в объятиях любимого на природе. Оба выглядят довольными.

Между тем всплывают все новые скандальные подробности личной жизни Шаляпина. На днях одна из его бывших пассий заявила, что беременна и потребовала, чтобы певец содержал ее и ребенка.

Сам он на это ничего не ответил, а вот Виталина дала понять, что не верит этим словам бывшей возлюбленной артиста. "У нее уже были истории, когда непонятно от кого дети рождались. Я думаю, что она сама разберется", – заявила она корреспонденту Teleprogramma.pro.

Ранее стали известны другие неприглядные детали похождений прохора.



