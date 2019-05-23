Любовник бывшей Джигарханяна избегает беременную подругу

Артист не отвечает на звонки находящейся в положении девушки

Татьяна Гудзева, которая некоторое время состояла в отношениях с Прохором Шаляпиным, заявила о том, что ждет ребенка. Более того, девушка намекает, что отцом малыша является артист, который должен, по ее словам, взять на себя ответственность и содержать ее.

Гудзева находится на 8 месяце беременности, но Шаляпину, отношения с которым закончились около года назад, об этом она пока не говорила. Как рассказала девушка изданию "Комсомольская правда", она решила поднять эту тему, потому что ее выгнали с работы, узнав, о ее положении. Оставшись без источника дохода, Гудзева впала в отчаяние.

"Я хочу справедливости. Хочу, чтобы Прохор меня содержал. Он не отвечает на мои звонки и сообщения. Я хочу, чтобы общественность узнала о моей беде. Шаляпин должен нести ответственность за меня и ребенка", – говорит россиянка.

Она добавила, что несмотря на то, что Шаляпин подозревал ее в измене, она смогла доказать ему обратное. Впрочем, девушка считает, что их отношения закончились из-за Виталины Цымбалюк-Романовской. По словам Гудзевой, Шаляпин "повелся на деньги" пианистки, но вернуть она его сможет, ведь главное – хочет. При этом экс-возлюбленная певца отмечает, что тот боится своей второй половины, которая может закатить ему скандал из-за ее беременности.