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Названа причина ичезновения Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
В жизни Армена Борисовича произошли серьезные перемены

В последнее время Армен Джигарханян исчез из-под прицела камер. Но это не потому, что он лечится, заявила "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, у актера сейчас прямо какой-то прилив сил. Совсем скоро он вплотную займется работой.

В жизни знаменитости есть женщина, которая, как друг, постоянно находится рядом и старается помогать во всем. Она обладает хорошими организаторскими способностями и в ближайшее время поможет народному артисту вернуться в строй и, можно сказать, в карьеру, сообщила ведунья.

Ясновидящая Галина Янко. Фото: instagram.com/gadaniya_galinayanko/

Со здоровьем у Джигарханяна полный порядок. Конечно, ему все так же необходимы и консультации медиков, и постоянный контроль, но все же состояние знаменитости начало стабилизироваться.

Армен Боорисович – долгожитель. И скорая смерть ему не грозит. Наоборот, у него наблюдается подъем: отличное настроение и состояние.

Был момент, когда он хотел вернуться в свою семью, но почему-то перестал об этом думать. Его первая супруга – близкий ему человек, она по-прежнему очень переживает за него, но все это не смогло вернуть его к ней.

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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