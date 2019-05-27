Названа причина ичезновения Джигарханяна

Нибиру
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В последнее время Армен Джигарханян исчез из-под прицела камер. Но это не потому, что он лечится, заявила "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.
По ее словам, у актера сейчас прямо какой-то прилив сил. Совсем скоро он вплотную займется работой.
В жизни знаменитости есть женщина, которая, как друг, постоянно находится рядом и старается помогать во всем. Она обладает хорошими организаторскими способностями и в ближайшее время поможет народному артисту вернуться в строй и, можно сказать, в карьеру, сообщила ведунья.
Со здоровьем у Джигарханяна полный порядок. Конечно, ему все так же необходимы и консультации медиков, и постоянный контроль, но все же состояние знаменитости начало стабилизироваться.
Армен Боорисович – долгожитель. И скорая смерть ему не грозит. Наоборот, у него наблюдается подъем: отличное настроение и состояние.
Был момент, когда он хотел вернуться в свою семью, но почему-то перестал об этом думать. Его первая супруга – близкий ему человек, она по-прежнему очень переживает за него, но все это не смогло вернуть его к ней.
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