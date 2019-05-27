Цымбалюк-Романовская утешилась в баре после отмены концерта

Пианистку не расстроила отмена ее очередного концерта

Виталина Цымбалюк-Романовская 25 мая должна была выступать в Доме кино. Концерт, который они так долго готовили с ее новым возлюбленным – Прохором Шаляпиным, не состоялся, но артистка не унывает. Она провела вечер в баре Дома кино и, похоже, осталась довольна.

Блондинка поместила в Instagram свежее фото, на котором снята с милым другом, и дала понять, что, несмотря ни на какие обстоятельства, пользуется успехом.

"Если после отмены концерта сдают всего 7 билетов – значит, артистов очень любят",

– сообщила блондинка. И, добавив, что "в здании Дома кино на Васильевской, 13, есть прекрасное караоке", и там она, ее любовник их гости и зрители "провели замечательный вечер", отметила:

"Кто-то не учел, что зритель идет не "в зал", а "на артистов".

Фанаты остались довольны. Они восхищались видом обоих артистов:

"Вы как дети!", "Ой ослепили нас своей красотой", "Потрясающее фото, такие красивые и счастливые👍👍👍", "Фото супер!.. Виталиночка – красотка!", "Вечер был потрясающим!.. Музыка, стихи, атмосфера! Прохор конечно очень талантливый, голос – сила!", "Виталина, Вы прямо расцвели, помолодели!!! Очень рада за Вас, не устаю писать!", "Вот что делает любовь! Женщина рассцветает!", "Да. Да. Вы такие юные на этом фото! Глаза просто светятся от счастья".

Многие при этом снова заговорили о личной жизни пианистки.

"Виталина, какие счастливые у вас глаза. Они светятся от счастья. Неужели и, наконец-то, это произошло. Вы очаровательная пара. Любуюсь", "Ой, какие же вы хорошенькие, прелесть... наконец-то, создалась идеальная пара. Умные, красивые. Приятно смотреть и слушать вас. Желаю всего самого-самого наилучшего", "Совет да 💕! Счастья! Вы оба его заслужили!",

– порадовались они.

Ранее стало известно, что бывшая жена Джигарханяна и певец не смогут выступить в Доме кино, как было запланировано. Этому помешала, как сообщила сама пианистка, проверка МЧС, которую начали по инициативе, как отметила Виталина в Facebook, "некоего деятеля". И добавила: "Если смысл состоит в том, чтобы нас согнуть и раздавить – знайте, этого не будет НИКОГДА. Все, кто нас любит и поддерживает – мы всегда с вами".

Но парочке не было скучно. Они на самом деле неплохо провели тот вечер. Его видео уже опубликовано в Сети. Хотя у многих это оставило неприятные впечатления.

До этого пианистка готовилась к большой премьере. Помогал ей в этом Прохор Шаляпин, он был всегда рядом. Не так давно блондинка рассказала о помолвке. Не раз поклонники отмечали, как изменилась Виталина, и писали в Instagram, что она начала новую жизнь, и требовали, чтобы поскорее вышла замуж.

В апреле был отменен другой концерт пары – в храме Христа Спасителя. Тогда пианистка очень переживала. И пообещала, что обязательно выступит для фанатов. Новый концерт по программе "Люди с экрана" был назначен на 25 мая. Билеты, как она говори, раскупались охотно.