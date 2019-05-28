Фикция с карликом: бывшую Джигарханяна обозвали обезьяной

Пианистка недостойна артиста, считают раздосадованные поклонники

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин, несмотря на многочисленные слухи о разрыве, продолжают доказывать, что в их отношениях все в порядке. На этот раз они вместе прошлись по красной ковровой дорожке.

То, как выглядит певец, фанаты оценили позитивно, а вот по его спутнице жестко прошлись в комментариях. Пользователи считают, что бывшая супруга Армена Джигарханяна совершенно не подходит молодому и привлекательному Шаляпину.

"Где ты ее взял?! Верни обратно", "Похожа на головастика", "Чучело огородное", "Совершенно из разных миров, пора разбегаться", "Небо и земля, Прохор такой красавчик", "Обезьяна рядом", "Эта фикция с карликом, когда надоест уже Прохору?", "Найдите себе получше вариант",



– высказались они.

Нашлись у пары и защитники. Такие заявили, что певец и пианистка созданы друг для друга и им пора задуматься о совместном потомстве:

"Красивые ребята", "Молодцы", "Совет да любовь", "Будьте счастливы) Детей вам уже пара", "Встретились два одиночества, ура!", "Должно быть продолжение рода",

Прохор Шаляпину уже однажды чуть не стал отцом. Его возлюбленная Анны Калашникова уверяла, что ждет ребенка именно от певца, но после выяснилось, что никакого отношения к малышу он не имеет.



О детях 35-летний Прохор и 40-летняя Виталина задумывались не раз и, судя по одной из видеозаписей, чувствуют себя рядом с ними очень комфортно.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская уединилась с любовником на природе.