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Жена Меладзе раскрыла семейную тайну

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Весной в семье артиста случилось прибавление

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками забавным видео с домашним питомцем. В ролике собака хватает бывшую солистку группы "ВИА Гра" за шнурки и не дает уйти. В подписи к посту знаменитость открыла один секрет.

"Давай не расставаться никогда или игривые шнурки…Наш Армани",

– раскрыла звезда кличку питомца.

Забавный пес появился в семье в начале апреля. Валерий Меладзе просто не смог пройти мимо мохнатого чуда в магазине. Щенок породы Бивер Йорк произвел фурор в социальных сетях певца, но кличку пса он держал в секрете.

"У вас доброе сердце", "Собаке повезло", "Пушистая лапочка", "Это лучшее что я видела", "Лучшая семья российского шоу-бизнеса",

расхвалили тогда Валерия.

Ранее жене Меладзе нашли замену.

Дарья ПЕТРОВА
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