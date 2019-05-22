Жена Меладзе раскрыла семейную тайну

Весной в семье артиста случилось прибавление

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками забавным видео с домашним питомцем. В ролике собака хватает бывшую солистку группы "ВИА Гра" за шнурки и не дает уйти. В подписи к посту знаменитость открыла один секрет.

"Давай не расставаться никогда или игривые шнурки…Наш Армани",

– раскрыла звезда кличку питомца.

Забавный пес появился в семье в начале апреля. Валерий Меладзе просто не смог пройти мимо мохнатого чуда в магазине. Щенок породы Бивер Йорк произвел фурор в социальных сетях певца, но кличку пса он держал в секрете.

"У вас доброе сердце", "Собаке повезло", "Пушистая лапочка", "Это лучшее что я видела", "Лучшая семья российского шоу-бизнеса",

– расхвалили тогда Валерия.

Ранее жене Меладзе нашли замену.