Жена Меладзе раскрыла семейную тайну

Нибиру
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Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками забавным видео с домашним питомцем. В ролике собака хватает бывшую солистку группы "ВИА Гра" за шнурки и не дает уйти. В подписи к посту знаменитость открыла один секрет.
"Давай не расставаться никогда или игривые шнурки…Наш Армани",
– раскрыла звезда кличку питомца.
Забавный пес появился в семье в начале апреля. Валерий Меладзе просто не смог пройти мимо мохнатого чуда в магазине. Щенок породы Бивер Йорк произвел фурор в социальных сетях певца, но кличку пса он держал в секрете.
"У вас доброе сердце", "Собаке повезло", "Пушистая лапочка", "Это лучшее что я видела", "Лучшая семья российского шоу-бизнеса",
– расхвалили тогда Валерия.
Ранее жене Меладзе нашли замену.
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