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"Никто не помнит": Гагарина обидела популярную певицу

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость сделала неосторожное высказывание в адрес коллеги

Певица Виктория Дайнеко поделилась в Instagram видео, где она смотрит интервью с Полиной Гагариной. В ролике блондинка рассуждает о том, что мало кто знает победителей проекта "Фабрика звезд".

"Кто победил в "Фабрике" номер 5? Конечно, никто не помнит",

заявила Гагарина.

Не удивительно, что Дайнеко осталась недовольна высказыванием коллеги, ведь именно она была тем самым победителем. Поклонники певицы также недоумевают: через социальные сети они сообщили Гагариной и ведущей программы имя выигравшего.

Сама Полина Гагарина стала победительницей проекта в 2003 году, а третье место тогда заняла Елена Темникова. В 2005 году первое место заняла именно Виктория Дайнеко, после шоу карьера певицы пошла в гору, но с 2014 года звезда редко появлялась на сцене. Свое молчание знаменитость нарушила в этом году, выпустив новый альбом.

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Дарья ПЕТРОВА
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