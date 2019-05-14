"Безумно сексуально": Лорак распахнула пижаму

Певица восхитила поклонников видом в лифчике

Ани Лорак поделилась с подписчиками кадром в белоснежной шелковой пижаме. Постельным кадром знаменитость не ограничилась и решила распахнуть верх, обнажая бюст и живот. Фанаты артистки без ума от смелого фото – они завалили исполнительницу восторженными комментариями.

"Тобой невозможно налюбоваться", "Вы-лучшая", "Богиня красоты и таланта", "Офигенная", "Невероятно нежно и безумно сексуально, какое сочетание!", "Облизал бы нежно", "Пожар", "Самая прекрасная", "Шикарная",

– прокомментировали пользователи.

Вид певицы в нижнем белье никого не оставил равнодушным. Однако, нашлись и те, кто пристыдил Лорак за излишнюю откровенность.

"Кому оно надо? Ты певица или девочка показуха?", "Стремно",

– нелестно высказались подписчики.

Ранее певицу обругали за странный и вульгарный концертный наряд. Для своих выступлений Лорак выбрала белое пальто, откровенное боди и колготки в сетку.