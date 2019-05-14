"Безумно сексуально": Лорак распахнула пижаму

Нибиру
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Ани Лорак поделилась с подписчиками кадром в белоснежной шелковой пижаме. Постельным кадром знаменитость не ограничилась и решила распахнуть верх, обнажая бюст и живот. Фанаты артистки без ума от смелого фото – они завалили исполнительницу восторженными комментариями.
"Тобой невозможно налюбоваться", "Вы-лучшая", "Богиня красоты и таланта", "Офигенная", "Невероятно нежно и безумно сексуально, какое сочетание!", "Облизал бы нежно", "Пожар", "Самая прекрасная", "Шикарная",
– прокомментировали пользователи.
Вид певицы в нижнем белье никого не оставил равнодушным. Однако, нашлись и те, кто пристыдил Лорак за излишнюю откровенность.
"Кому оно надо? Ты певица или девочка показуха?", "Стремно",
– нелестно высказались подписчики.
Ранее певицу обругали за странный и вульгарный концертный наряд. Для своих выступлений Лорак выбрала белое пальто, откровенное боди и колготки в сетку.
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