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"Старуха в труселях": Лорак обсмеяли за странный вид

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица разочаровала фанатов

Ани Лорак опубликовала в Instagram видео с концерта в Германии. В нем артистка показана на сцене в длинном балахоне с капюшоном, а за ее спиной мелькают более пикантные изображения. Поклонники тут же стали обсуждать увиденное, причем кое-кому оно совсем не понравилось.

"Спасибо Ганновер! Восхитительная ночь!", – отметила дива под роликом. 

Затем она поместила в сторис несколько кадров. На них исполнительница одета в странное пальто белого цвета. Расшитое бахромой, оно было ей велико и некрасиво висело, а из-под наряда выступали прелести в боди.

Фото: https://www.instagram.com/stories/anilorak/

Злопыхатели обрушились с критикой на артистку, не жалея ее. 

"Опять эта ненормальная старуха в труселях! Стыдобище!", "Ерунда какая-то", "Это худший концерт за 20 лет, которые я живу в Германии. Жаль и времени, и денег, и обманутых надежд... столько фонограммы... стыдно должно быть. Но зато переодевалась Ани раз 20...", "Какая мерзость", "Это что еще за белый медведь",

– возмутились недовольные. Остальные хвалили певицу: 

"Все непередаваемые эмоции от любимого шоу нужно разливать во флакончики словно волшебный эликсир для вдохновения, радости и безграничного удовольствия!". "Невероятно... бесспорно лучшая!", "Неимоверная, космическая, беоговорочно оставила неизгладимый след в сердце и памяти немецкого зрителя", "Вы просто фантастическая. Никогда не перестану Вами восхищаться".

Добавил негатива и снимок певицы с подругой – украинской спортсменкой Лилией Подкопаевой, который та выложила на своей странице. На нем Ани показана в черном бархатном платье миди по фигуре, украшенном кружевом в тон. Поверху она набросила пиджак темного цвета. На ногах артистки – туфли на высоком каблуке. 

Подписчики и там нашли изъяны. "А что у дивы с лицом? Была такая красавица, а стала тетка без возраста, испорченная пластикой", "Надеюсь, она в трусах по обыкновению не танцевала", – распекали Лорак.

В последнее время злопыхателей у "дивы" стало больше. То ее ругают за полноту, то за обнаженку, то за откровенную пошлость. Однако преданные фанаты все так же осыпают исполнительницу комплиментами за прекрасные формы.

Полина ДОРОЖКИНА
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