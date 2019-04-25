"Вульгарщина": растолстевшую Лорак унизили

Нибиру
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Красавица Ани натерпелась от злопыхателей – звезда спешила поделиться хорошим настроением, а нарвалась на хамство.
В своем Instagram Лорак опубликовала жизнерадостную фотографию с исполнителем Мотом. На снимке она позирует плечом к плечу с молодым артистом. Несмотря на то, что на Ани был довольно скромный наряд – белая блузка и брюки, злопыхатели припомнили ей предыдущие, вульгарные, по их мнению, выходы, и оставили бранные комментарии. Некоторые грубияны прошлись и по внешности звезды, заявив, что она жутко поправилась (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Така жирна", "Ани, я восхищаюсь вашей красотой, но стилиста вам нужно сменить, ну не ваш это образ, вульгарщина вам вообще ни к лицу!!", "А ведь красотка была, сейчас на лицо и смотреть нельзя", "Какая стала уродка:("
– бесцеремонно написали пользователи.
Однако не все были столь бестактны. Поклонники оставили красотке лестные слова и пожелания хорошего вечера под кадром.
"Крутые!Хорошего вечера,солнышко", "Красивые люди", "Вы самая лучшая", - высказались подписчики.
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