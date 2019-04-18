"Полный разврат": Лорак досталось за обнаженку

Раздетая певица разочаровала фанатов

Ани Лорак выложила в своей Instagram-аккаунт сексуальную фотографию со съемок нового клипа. На фото звезда стоит в коротком кожаном боди, которое обнажает нижнюю часть ее фигуры. Эротичность артистки не всем пришлась по вкусу: комплименты от поклонников сменяются гневными сообщениями хейтеров – они считают, что певица утрачивают свою индивидуальность.

"Полный разврат, не обязательно в трусах сниматься", "Смотреть невозможно, зачем нужно быть раздетой?", "Будьте немного скромнее, берите людей голосом, а не телом", "Вам будет стыдно за себя перед своей дочерью. Вы ведь дурной пример показываете", "Все же в платье или брюках лучше!", "Настолько стало все однообразно, что скучно смотреть",

– раскритиковали подписчики.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 17 Апр 2019 в 12:26 PDT

На защиту Лорак встали преданные фанаты – они уверены, что так шикарно выглядеть в 40 лет сможет не каждая женщина. Поклонники также поддерживают исполнительницу после развода. Она официально расторгла отношения с супругом в начале года после его измены.

"Всем бы так в сорокет выглядеть", "Какая шикарная", "Красивая. Я горжусь этим нашим возрастом. Глядя на вас, я понимаю, что у нас все еще впереди", "Это опять ему? А ему то это надо? И опять публично. Жаль тратить себя на прошлое",

– прокомментировали подписчики.

Ранее Утро показывало эротический клип с Ани Лорак.