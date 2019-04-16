"Пошлость": Лорак сверкнула формами в латексе

Новый клип артистки разочаровал многих поклонников

Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала". В видеоролике звезда предстает в неожиданном амплуа: вместо элегантных вечерних платьев она облачилась в короткие обтягивающие костюмы, напоминающие кожу и латекс. Эротический вид артистки вызвал разные отклики у аудитории.

Впрочем, сама Лорак пишет, что песня соткана из ее чувств. Внимание зрителей больше всего приковывает сексуальная фигура звезды, которую легко можно рассмотреть.

"Это вообще законно быть такой красивой", "Это очень сильно, чувственно", "Искренне, на разрыв...", "Невероятный клип! Невероятная вы! Песня бомба!", "Классная фигура", "Огонь",

– хвалят комментаторы.

Однако не все поклонники оказались так благосклонны: кто-то не оценил саму песню, кому-то не понравился слишком сексуальный наряд Лорак.

"Песня не зашла", "Люблю Лорак, но песня так себе", "Меня не впечатлило", "Костюмы и образы мимо кассы…латекс не отражает смысл, скорее пошлость", "Очередное самолюбование. Худшая песня из всех, просто халтура",

– недовольны хейтеры.



