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"Муж ревновал" : Пьеха вспомнила об играх с Гагариным

Эдита Пьеха. Фото: www.globallookpress.com
Космонавт позволял певице себя обыграть

В День космонавтики Эдита Пьеха рассказала о своих отношения с Юрием Гагариным. Оказалось, что в молодости он носил ее на плечах и поддавался ей во время игр. Не удивительно, что некоторые подозревали ее в тайной связи с покорителем космоса.

 "Кто я и кто Юрий Алексеевич, вы о чем?",

– смеясь, отвечает звезда на все слухи.

Познакомились знаменитости на встрече в Переделкино, которую устраивал комсомол. Космонавты, артисты и деятели искусства играли в волейбол и баскетбол, а по вечерам пили чай.

"И вот играем мы там, помню, я разбежалась за мячом и подвернула ногу, упала. Юрий Алексеевич подошел ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в медпункт. Думали, что что-то страшное у меня. К счастью, оказалось, что просто вывих ноги",

– рассказала "Комсомольской Правде" Эдита Пьеха о случае из молодости.

Рост Юрия Гагарина составлял 157 см, знаменитая певица выше его почти на 20 см, но это не помешало космонавту донести ее. О Советском герое у Пьехи остались только хорошие воспоминания, она рассказывает, что он был добрым и скромным человеком.

"Еще мы с ним играли в бильярд. Он так все устроил, что я его обыграла. Так получилось, якобы я хороша в бильярде. На самом деле он поддался. Он умел приносить себя в жертву. Но сам он знал, что он сильнее противника",

– делится воспоминаниями певица.

Про космос Пьеха у него не спрашивала и старалась поменьше с ним общаться – муж страшно ревновал ее ко всем мужчинам, в том числе в Юрию Гагарину. Также женщина знакома с Валентиной Терешковой и Германом Титовым – он часто бывал у них дома. 

Дарья ПЕТРОВА
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