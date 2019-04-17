Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Идеальная": Лорак засветила бюст без лифчика

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артистка выбрала странный наряд для прогулки

Ани Лорак выложила фотографию из ОАЭ, где сейчас отдыхает. Для прогулки по мусульманской стране певица выбрала весьма странный наряд – оранжевый комбинезон, открывающий плечи и декольте, кроме того, звезда забыла про нижнее белье. Смелый вид Лорак подписчики обругали

"Обычаи надо уважать и соблюдать, а не соски выставлять", "Вы в мятом костюме?", "На прогулку без лифчика?", "Похоже на пижаму", "Как в таком виде можно на улицу",

– высказались недовольные комментаторы.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Однако многие нашли певицу очень сексуальной и всячески расхвалили ее формы, а также новый клип, где она примерила латексные наряды.

"Шикарная", "Идеальная", "Клип очень крутой", "Нереально крутое и яркое фото", "Восхищаюсь Вами каждый день", "Когда на горизонте Лорак – слепой, как снайпер, станет зорок!", "Грудь хорошая и попец добрый", "Сладкая, как морковка в плове",

– восхищались поклонники.

Некоторые комментаторы отметили, что после развода с мужем Муратом, измена которого была заснята на камеру, звезда стала выглядеть гораздо лучше. Однако преданные фанаты переживают за личную жизнь артистки и желают ей скорее найти того самого.

"Однозначно, что Вы после развода выглядите на пятерочку", "Ты красивая, яркая, талантливая, но почему все время одна? Где достойный тебя мужчина?"

– интересуются пользователи. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия шантажирует Европу газовым кризисом

От "Газпрома" требуют заключить контракт с компанией, которой нет

Томос подвел: Порошенко проиграл выборы из-за собственной глупости

В Киеве назвали роковую ошибку действующего главы государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей