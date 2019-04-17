"Идеальная": Лорак засветила бюст без лифчика

Артистка выбрала странный наряд для прогулки

Ани Лорак выложила фотографию из ОАЭ, где сейчас отдыхает. Для прогулки по мусульманской стране певица выбрала весьма странный наряд – оранжевый комбинезон, открывающий плечи и декольте, кроме того, звезда забыла про нижнее белье. Смелый вид Лорак подписчики обругали

"Обычаи надо уважать и соблюдать, а не соски выставлять", "Вы в мятом костюме?", "На прогулку без лифчика?", "Похоже на пижаму", "Как в таком виде можно на улицу",

– высказались недовольные комментаторы.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 16 Апр 2019 в 11:33 PDT

Однако многие нашли певицу очень сексуальной и всячески расхвалили ее формы, а также новый клип, где она примерила латексные наряды.

"Шикарная", "Идеальная", "Клип очень крутой", "Нереально крутое и яркое фото", "Восхищаюсь Вами каждый день", "Когда на горизонте Лорак – слепой, как снайпер, станет зорок!", "Грудь хорошая и попец добрый", "Сладкая, как морковка в плове",

– восхищались поклонники.

Некоторые комментаторы отметили, что после развода с мужем Муратом, измена которого была заснята на камеру, звезда стала выглядеть гораздо лучше. Однако преданные фанаты переживают за личную жизнь артистки и желают ей скорее найти того самого.

"Однозначно, что Вы после развода выглядите на пятерочку", "Ты красивая, яркая, талантливая, но почему все время одна? Где достойный тебя мужчина?"

– интересуются пользователи.