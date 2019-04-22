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"Обжигающая": Лорак восхитила формами

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артистка показалась в новом зротичном образе

Ани Лорак выложила в Instagram фото, которое никого не оставило равнодушным. На нем звезда изображена в серебряно-зеркальном платье, обтягивающем упругую грудь и аппетитные ягодицы. Фанаты по достоинству оценили эротичный образ и засыпли ее комплиментами. 

"Обжигающая, чувственная, волнующая, смотрящая в самую глубину души удивительными глазами! Каролиночка, ты потрясающая!.. Ты словно факир: приковываешь взгляды и заставляешь чаще биться сердца! Ты – магия, завораживающая волшебным голосом и нежной красотой, хрупкостью и душевной искренностью!", "Какая же Вы красотка, Каролина...", "Суперженщина", "Невероятная Вы, Каролина", "Безумно красивая", "Hot (Горячая)", "Вдохновляете", "Фигура заставляет наши сердца биться чаще... Невероятная Красотка... Красива и внешне и душой, способна растопить любые сердца и покорить талантом ... Бриллиант, не требующий огранки, потому что Боженька создал тебя с любовью... Ты потрясающая, наша любимочка... Пусть все будет хорошо! Любим и бесконечно гордимся", ""Королева", "Аня, ножка, тело хорошо, но внутренне содержание дороже!", "Самая лучшая!", "Наша богиня... Роскошная девушка, но такая милая, нежная, солнечная, светлая... Сама гармония",

– хвалили подписчики. Кто-то отметил, что "с убранными назад волосами было бы вообще огонь".

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Некоторые вспомнили о супруге певицы, они возмутились: "Как Ваш бывший муж мог посмотреть на другую?","Просто у пучеглазого турка совсем колпак протек...", "Как можно изменить такой девушке?".

Других вид певицы неприятно удивил. Им понравилось лицо Ани и его выражение. Такие посчитали, что звездаа перестаралась, корректируя снимок.

"Не узнать, переборщила с фотошопом! Лицо так вообще кошмар", "Лицо тут Квазимодо напоминает", "Заберите у нее фотошоп! То фигуру себе изуродует, то лицо перекосячит", – отметили подписчики.

Свежий снимок Лорак также посвятила презентации нового клипа на песню "Я тебя ждала", который она представила зрителям 16 апреля на официальном канале в YouTube. В новой композиции артистка рассказала, что ей пришлось пережить после расставания с мужем.

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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