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"От кого скрываешься?": Лорак показалась в странном виде

Ани Лорак. Фото: .instagram.com/anilorak
Украинская артистка сильно удивила поклонников

Ани Лорак, которая чаще блистает оголенными прелестями, на этот раз показалась в одежде и головном уборе. Однако ее фото в таком виде, выложенное в Instagram, озадачило поклонников. Были и разочарованные.

На снимке певица изображена в куртке-бомбере и надвинутой почти на глаза кепке. Она позирует в какой-то подворотне, прислонившись к стене и отставив ногу.

Звезду не все узнали. Некоторые даже перепутали ее с другими знаменитостями, причем большинство – с американским королем поп-музыки, и подумали, что Ани выглядит так.

"Мать, что за прикид? От кого скрываешься?", "Как Майкл Джексон", "На Майкла Джексона похожа", "Джексон, ты живой?", "Майкл Джексон в молодости", "Сразу подумала: Майкл Джексон", Не понял... Король поп музыки жив? "Итак, вижу сходство с Аллой Борисовной, а на этом фото – двойник",

– отметили фолловеры. И осудили наряд артистки, который, по их мнению, делает ее намного  толще. Кто-то снова решил, что Лорак ждет ребенка:

"Очень похожа на манекен", "Боже, ну что это за куртка", "Не очень фото", "Это куртка полнит или...", "Она беременная?".

Одна дама заявила, что в Ани "огонь погас... ей срочно надо связаться снова со своим мужем".

Только самые преданные, как и раньше, восхищались и шутили. "Какая стильная... А это вы где?", "До чего красива", "Милая", "Неординарное фото для Вас. Но мне очень даже нравится! Обожаю Ваш повседневный стиль. Очень вы красивы", " Уу!.. Вы, как всегда, на стиле!", "Прекрасная королева", "Солнышко!.. Совсем нет настроения, но ты его немного подняла", "Ваши фотографии заставляют улыбаться... Чудесна!", "Каролин, моргните, если Вас держат в заложниках", – написали они. 

Между тем и ранее фанаты подозревали, что артистка находится в интересном положении. Ее спрашивали об этом, увидев на кухне за домашними хлопотами, стыдили за выступление в трусах с пузом, находили выпирающий животик под коротким платьем у артистки, увидели беременность и тогда, когда звезда показалась в микрошортиках.

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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