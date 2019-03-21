"Какие булочки!": Лорак ослепила глубоким декольте

Украинская артистка снова блеснула прелестями

Ани Лорак не на шутку взбудоражила поклонников. Она выложила в Instagram снимок, на котором показана в красном бархатном платье с открытыми плечами и глубоким декольте.

Смелый наряд выгодно подчеркнул соблазнительную грудь певицы. А распущенные волосы и нежный макияж дополнили образ, от вида которого фанаты возбудились не на шутку.

Градус эмоций мужчин зашкаливал. "Ани Лорак! Запрещенный удар", – отметил пораженный, видимо, в самое сердце фанат. Другие подхватили:

"Какие булочки!", "Ослепительная дива", "Ух, какая!", "Секси секси, герлз", "Огонь", "Классная фигура", "Обожаю", "Как же я тебя люблю... Обнимашки тебе крепкие", "Вот это женщина!"..

Остальные дружно засыпали артистку комплиментами.

"Классная фигура", "Богиня", "Дива", "Великолепная", "Куколка", "Идеальная", "Такая нежность и обаяние", "Как же Вы прекрасны", "Ты самая лучшая, клевая, классная! Ты нежная, милая, просто прекрасная! Непревзойденная и несравненная, ты самая яркая и офигенная! Эффектная, модная, неотразимая, ты самая-самая сердцем любимая!", "Шикарна, сексуальна, красива, женственна", "Такая же юная, как всегда", "Бесподобная Ани", "Няшка", "Один из лучших Ваших образов",

– хвалили они. И поток восхищения в адрес Лорак не иссякает.

Некоторые коснулись творчества: "Надо срочно новый хит", "Очень ждем Вашу новую песню!".

Нашлись и те, кто заговорил о переменах, случившихся с "дивой" за последнее время. "Столько грусти в глазах!", "Почему такая печальная?", "Что ж так похудела?","Не надо больше", – комментировали такие.

Ранее пользователи Сети не раз отмечали, что развод, который не так давно пережила артистка, дался ей нелегко, хотя она и старалась заглушить боль гастролями. По их мнению, Ани так и не смогла оправиться из-за связанного с этим потрясения, поэтому бледна, печальна, худа и немногословна – последний снимок она не подписала.

При этом артистка продолжает волновать поклонников аппетитными, а иногда еще и величественными формами. Однако не всегда это нравится публике. Ее не раз ругали то за странный вид в трусах, а то и вовсе за пошлость...