"Вдохновила": Лорак показала пикантное фото

Вид украинской певицы сразил фанатов наповал

Не так давно пережив непростой развод, Ани Лорак скрывает все личные переживания и трудности за философскими размышлениями в соцсети. Не стал исключением и ее новый пост. Артистка опубликовала в Instagram свежее фото, выложив под ним фразу по мотиву известного фильма "Ешь. Молись. Люби".

"Танцуй, пой, дыши!"

– подписала она снимок, на котором изображена в коротком, искрящемся блестками платье. Из глубокого декольте соблазнительно вырисовывается грудь "дивы", а из бокового выреза кокетливо выглядывает голая стройная ножка.

У фолловеров это вызвало целую бурю эмоций. Самые преданные не пожадничали и осыпали звезду приятными комплиментами:

"Вдохновила", "Шик и блеск", "Самая красивая Каролина", "Любимая", "Танцуем, поем и дышим под ваши песни", "Дива, она и есть Дива!", "Наша любимая красавица, сколько нежности и тепла", "Шикарная и неповторимая Дива", "Классное платье. Отличного вам дня и кайфового настроения", "Вы красивая девушка, ждем в Украине", "Самая яркая, красивая и зажигательная!", "Танцуй, пой, дыши, радуй, улыбайся от души, прекрасная Ани Лорак!", "Любим! Вдохновляемся! Ценим! Только эйфория от Вас".

Ранее певица часто возбуждала поклонников откровениями. Она могла выйти на сцену в наряде, едва прикрывающем интимные места. Не раз восхищала пышными формами, позировала в прозрачной блузе. И ее сексуальность была отмечена не только фанатами...