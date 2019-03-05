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"Гейша на выгуле": Лорак засветила лифчик

Ани Лорак. Фото: Пресс-служба
Певица готовится удивить фанатов

Ани Лорак не осталась незамеченной на пресс-завтраке, приуроченном к будущей церемонии вручения премии "Муз-ТВ". Она выложила в Instagram фото и видео с мероприятия, на которых показалась в смелом виде.

На кадре, размещенном в сторис, "дива" изображена в прозрачной блузке, сквозь которую виден бюстгальтер. Однако, пожоже, артистку это нисколько не смущает – на ее лице играет счастливая и многообещающая улыбка. Недаром снимок помечен одним словом – "скоро".

Ани Лорак. Фото: instagram.com/stories/anilorak 

До церемонии осталось почти три месяца. Однако многие исполнители уже планируют, какие номера покажут зрителям, чтобы покорить их. Пока же красуются перед камерами.

На свежем фото в соцсети, Лорак стоит с коллегами по сцене. Она пометила кадр только хештегами – #премиямузтв2019#музыкаобъединяет. Фанаты оотреагировали мгновенно.

"Самая лучшая", "Bы сияющая звезда", "Зажигательная, потрясающая", "Дива! Моя мечта класная!", "Какая милая... Любимая Дива", "Наше солнышко, стоит улыбнуться – и на душе теплеет... Каролиночка, ты обязательно возьмешь тарелочку в этом году, и не одну... Достойная и неподражаемая", "Уникальна", "Вы великолепны", 

– восхитились одни. Другие выразили пожелание услышать дуэт любимицы с двумя певцами.

А кто-то неожиданно поинтересовался: "Лазарев кольцо подарил?". Видимо, снова склоняясь к мысли, что у Ани и Сергея роман.

Блистала "дива" и на видео. А соотечественников все это сильно разозлило. СМИ Незалежной не раз называли Ани "скандальной певицей" и возмутились тем, что она снова будет выступать в России и появляется в обществе "запрещенных звезд" – Максима Галкина, Григория Лепса и Диану Арбенину, которым не разрешено въезжать на Украину после выступлений в Крыму.

"В этом образе – гейша на выгуле!", "Одни безголосые комики. На месте Лорак мне было бы стыдно", "Уже обтирается Лорак и возле Давлетьярова, чтобы дал ей какую-нибудь премию за ее мрачный репертуар! Подхалимка", "Страхопудало",

– злословили поклонники. Нашлись и верные поклонники. Они защитили певицу ("Это ее выбор – выступать в РФ, а не на Родине")  и похвалили: "Веоиколепная, очаровательная, самая самая восхитительная Ани Лорак!", "Лапочка", "Очень шикарная леди", "Всегда солнечная излучающая позитив!! .

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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