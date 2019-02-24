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Лорак нашла утешение в Лазареве

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Артистка сразила наповал российского певца

Сергей Лазарев выложил совместное фото с Ани Лорак на своей странице в Instagram, чем вызвал ажиотаж у фанатов.

Сергей оставил загадочную подпись к кадру: "Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... ❤️❤️ @anilorak мне мало!!!".

Подписчики сразу предложили певцу жениться на Лорак. "Серёжа, женись на ней!)", "Дуэт срочно", "Вы так подходите друг другу!🙏🏻", "Красивая получилась бы пара 🤔", "Хорошая пара была бы) хи-хи, ну а что? Красиво смотритесь! 👍👏✋😎✌✌✌".

При этом Ани также выложила в Сеть видео, подписав #onlylove. Певица показала, как она готовилась к выходу на сцену. Фанаты восхитились ее образом и сексуальным обтягивающим платьем. "Ани Какая же вы Красивая 💋👍😘", "Она просто бомба", "Боже,какая Вы красивая🤤Глаз не оторвать😍Q U E E N 👑❤️".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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