Полуголую Лорак наградили за секс

Артистка в смелом наряде похвалилась достижениями

Ани Лорак, много гастролирующая по России с шоу "Дива", снова подогрела интерес к себе. Она выложила в соцсети новый снимок, на котором блеснула прелестями на церемонии награждения ZDAWARDS – старейшей в нашей стране музыкальной премии культовой рубрики "Звуковая дорожка".

"Лучшая певица 🏆 Лучшее #шоуДива 🏆Sexy Singer 😜,"

– радостно объявила певица о своих победах в номинациях "Лучшая певица года", "Лучшее шоу года" и... "Самая сексуальная певица года". После чего обратилась к фанатам:

"Благодарю всех, кто голосовал за меня! Спасибо моей лучшей команде!.. Спасибо моим дорогим поклонникам!"



На церемонию артистка, как видно на фото, пришла в черном облегающем латексном платье. Оно подчеркнуло все прелести дамочки, особо выделив бюст, который не скрывало головокружиельное декольте. На ногах Ани – черные босоножки, в ушах – серьги, волосы аккуратно уложены, на лице – яркий макияж.

Все это, а также новость о наградах поклонники, конечно, не обошли вниманием. Они откликнулись сразу – поздравили любимицу и засыпали ее комплиментами.

"Поздравляю! Каждая награда получена заслуженно! Очень рада за вас. Голосуем за вас и ждём новых наград!", "Заслуженные награды", "Поздравляю от всей души", "Честная победа! Дива лучшая!", "Каролина, ты уже королева", "Поздравляю Вас! Вы это заслужили, вы этого достойны!", "Я всегда знала, что она будет лучшая, ура, поздравляю", "На Вас смотришь и восхищаешься. Всех благ, радуйте нас и дальше", "Лучшая во всем", "Великолепна", "Красавица", – написали фолловеры.

В этом потоке сладких речей не обошлось и без ложки дегтя. Некоторым жутко не понравилось то, как выглядит "дива", и одна из ее наград. Их комментарии были с ехидцей:

"Как кукла Барби", "Заслуженная награда... но я бы назвала ноинацию "Пошлость года" "Сначала подумал: "Оскар" порноактеров.

Сейчас у Лорак непростой период в жизни – она не так давно развелась с мужем. Однако она активно выступает, а также делится в соцсети концертными снимками и собственными достижениями, тем самым показывая, что у нее все хорошо.

При этом трудностей у певицы немало. Гастроли нередко проходят в экстремальных условиях. Но Ани стойко переносит все.

"Оттанцовываю на шпильках 12-сантиметровых. Выжимаю костюмы. Быстренько в отель, душ, перекус и в машинку. Пять-шесть часов и мы в другом городе",

рассказала она, передает "Пятый канал".

На гастролях артистка передвигается на своем автодоме, в котором есть все необходимое и для жизни, и для работы – душ, мягкая кровать, кухня и устойчивый вайфай. В нем "дива" отдыхает во время переездов и смотрит видео со своих концертов. Следом в двухэтажном автобусе едет балет, звукорежиссеры и весь технический персонал. Кроме того, вместе со звездой следуют три фуры оборудования и декораций, целых 25 т техники, как у ведущих западных эстрадных знаменитостей.

Церемония вручения премии проходила накануне в театре "Русская песня" Надежды Бабкиной. Ани Лорак вышла на сцену после Валерия Лентьева. Она лучезарно улыбалась и выглядела ослепительно, прямо как Леди Гага на вручении "Оскара".



"Она просто всех уничтожила. Казалось бы, она давно состоялась, но тем не менее взяла призы и "Шоу года", и "Певица года", и "Секси года", чем доказала, что опыт и мудрость предпочтительнее, чем некоторые другие качества", – отметил ведущий церемонии Артур Гаспарян.